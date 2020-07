Perseverance: Lanzamiento, metas y todo lo que debes saber de la misión a Marte

NASA

La misión del rover Perseverance se acerca cada vez más a la hora de la verdad, ahora que su rover ya tiene nombre oficial y su fecha de lanzamiento se ha aplazado un par de veces.

Y es que la próxima misión a Marte de la NASA, también conocida como Mars 2020, tiene objetivos que no sólo nutren las ambiciones científicas sino también a la imaginación popular. Mars 2020, que consiste en enviar un vehículo modelado con base en el legado de Curiosity, abordará preguntas claves sobre el potencial para la existencia de vida en Marte.

La misión Marte 2020, específicamente, se encargará de buscar señales de que el Planeta Rojo tuvo las condiciones apropiadas para albergar vida, y de encontrar señales de vida microbiana pasada.

"Anteriormente, la misión Curiosity estaba encargada de entender si había la posibilidad de sostener vida [en Marte]. Una forma de verlo es 'a ver si encontramos la casa abandonada'", dice Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA. "Con Marte 2020 estamos tratando de ver si hay rastros dentro de esa casa que nos demuestren que sí había alguien ahí".

Para encontrar estas respuestas, la misión Mars 2020 está equipada con tecnología pionera: desde instrumentos para medir la composición molecular de las rocas marcianas hasta un helicóptero.

La NASA planea lanzar el rover a mediados de 2020. El vehículo se terminó de armar en las instalaciones del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) en Pasadena, California, y ha emprendido un viaje de costa a costa para llegar a su plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida.

Con miras hacia la continua exploración de nuestro vecino planetario más cercano, le echamos un vistazo a todos los detalles de la misión Mars 2020 y el rover Perseverance.

¿Cuál es el objetivo de Mars 2020?

La misión Mars 2020 tiene como objetivo buscar no sólo señales de que Marte tiene las condiciones para ser habitada sino también rastros de vida microbiana pasada. La misión Mars 2020 representa la primera fase de recolecta de muestras del suelo marciano que se retornarán a la Tierra para su estudio en una misión futura.

"Apollo 11 demostró el inmenso valor de traer de vuelta muestras de otros mundos para analizarlas aquí en la Tierra", dijo Thomas Zurbuchen, el administrador asociado de la Dirección de las Misiones Científicas de la NASA, en agosto de 2019. "Hoy, estamos parados sobre los hombros de Apollo, en preparación para dar el paso inicial en el primer viaje de ida y vuelta de la humanidad para el retorno de muestras de otro planeta: Marte".

Por otro lado, "el rover de la misión del 2020 también contribuirá a la preparación necesaria para mandar una misión tripulada a Marte", le dijo a CNET en Español Fernando Abilleira, director de diseño y navegación de la misión Mars 2020 en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA.

¿Cuál es el nombre oficial del rover?



El 5 de marzo de 2020, la NASA anunció el nombre oficial del rover: Perseverance.

¿Cuándo y dónde se lanzará Perseverance?

La NASA proyecta lanzar el rover Mars 2020 el 30 de julio de 2020, "cuando la Tierra y Marte están en buenas posiciones relativas entre sí para aterrizar en Marte", según la NASA. La ventana de lanzamiento se extiende hasta el 15 de agosto.

Mars 2020 se lanzará desde Cabo Cañaveral, Florida, e irá a bordo del cohete Atlas V-541 del United Launch Alliance.

¿Se venden boletos para el viaje de Perseverance?

No. Aunque es una respuesta obvia, es una de las preguntas que más se hacen en Internet. Perseverance no es una misión tripulada; es decir, no va a llevar a una tripulación humana a Marte. Mars 2020, sin embargo, sí representa un paso para preparar una misión tripulada al Planeta Rojo en el futuro.

A pesar de que prominentes figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson han sacado a colación popular el concepto de turismo espacial (SpaceX, de hecho, ya ha vendido un pasaje espacial a un multimillonario japonés), todavía no hay planes concretos de llevar turistas espaciales a Marte.

Dicho esto, sí podrás ser testigo del lanzamiento de Mars 2020. La NASA suele transmitir en su canal de YouTube el lanzamiento de sus misiones. Vuelve a este artículo para más detalles de cómo ver la transmisión en vivo del lanzamiento de Mars 2020 el próximo año.

¿Cuándo llegará Perseverance a Marte?

La NASA espera que Mars 2020 llegue a su destino en febrero de 2021.

¿Cuál será el sitio de aterrizaje de Perseverance?

NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL

La NASA decidió que el sitio de aterrizaje de la misión será el Cráter Jezero, que una vez albergó un lago. El lecho del cráter, que tiene unos 49 kilómetros de diámetro, es rico en sedimentos, según la NASA. Esto, convierte al Cráter Jezero en un lugar propicio para buscar bioseñales.



¿Cuánto durará la misión Mars 2020?

La misión durará un año marciano, o lo que es poco menos de dos años terrícolas. Pero si Curiosity u Opportunity son señal de algo (ambos rovers han sobrepasado el período estipulado de duración con creces), Perseverance le hará honor a su nombre y persistirá más allá de lo estipulado.

¿Cuánto pesa y mide Perseverance?

El vehículo pesa más de 2,300 libras (1,050 kilogramos). Mide 3 metros de largo, 2.7 metros de ancho y 2.2 metros de alto. Es del tamaño de un carro compacto, como dice la NASA, y posee seis ruedas de aluminio con rayos de titanio. Pesa unas 2,260 libras o 1,025 kilogramos. Puede alcanzar una velocidad máxima de 152 metros por hora.

¿Cuál es el costo de Mars 2020?



Se calcula que el costo de la misión es de unos US$2,100 millones, cifra que cae dentro del promedio de lo que han costado misiones pasadas a Marte, como Curiosity (US$2,500 millones), según la NASA.

¿Qué instrumentos tiene Perseverance?

Perseverance cuenta con siete instrumentos principales:

MEDA: Este instrumento está encargado de hacer mediciones climatológicas como la velocidad del viento y su dirección, el nivel de humedad y la temperatura.

Este instrumento está encargado de hacer mediciones climatológicas como la velocidad del viento y su dirección, el nivel de humedad y la temperatura. Mastcam-Z - color: Este sistema de cámaras se encargará de tomar imágenes panorámicas a color y tridimensionales de la superficie marciana y su atmósfera. Las cámaras pueden hacer zoom y enfocarse, de tal manera que se pueden realizar análisis detallados de objetos distantes.

Este sistema de cámaras se encargará de tomar imágenes panorámicas a color y tridimensionales de la superficie marciana y su atmósfera. Las cámaras pueden hacer zoom y enfocarse, de tal manera que se pueden realizar análisis detallados de objetos distantes. MOXIE: Este instrumento está encargado de producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana compuesta de dióxido de carbono.

Este instrumento está encargado de producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana compuesta de dióxido de carbono. PIXL: Este instrumento medirá la composición química de las rocas marcianas a una mínima escala. El PIXL también puede tomar fotos muy cercanas de las rocas y la textura del suelo. Con este instrumento y sus capacidades, los científicos esperan poder buscar señales de vida microbiana pasada en Marte.

Este instrumento medirá la composición química de las rocas marcianas a una mínima escala. El PIXL también puede tomar fotos muy cercanas de las rocas y la textura del suelo. Con este instrumento y sus capacidades, los científicos esperan poder buscar señales de vida microbiana pasada en Marte. RIMFAX: Este instrumento podrá observar las características geológicas que yacen bajo la superficie de Marte al emplear ondas de un radar.

Este instrumento podrá observar las características geológicas que yacen bajo la superficie de Marte al emplear ondas de un radar. SHERLOC: Este instrumento está montado en el brazo robótico del rover. Su función es detectar minerales, moléculas orgánicas y posibles bioseñales con el uso de espectrómetros, un láser y una cámara.

Este instrumento está montado en el brazo robótico del rover. Su función es detectar minerales, moléculas orgánicas y posibles bioseñales con el uso de espectrómetros, un láser y una cámara. SuperCam: Con el uso de una cámara, láser y espectrómetros, la SuperCam identificará la composición química, atómica y molecular de las rocas y el suelo marciano.

¿Cuáles son las partes de Perseverance?

El rover Perseverance tiene partes "similares a lo que una criatura viviente necesitaría para mantenerse viva", según la NASA. Por ello, el vehículo cuenta con:

Un cuerpo, o sea, una estructura que protege los "órganos vitales" del vehículo.

Un cerebro, o en otras palabras, todas las computadoras que alberga para procesar la información.

Controles de temperatura

Un cuello y una cabeza, o lo que sería un mástil para las cámaras para ofrecerle al rover una perspectiva a escala humana.

Ojos y orejas, que serían los instrumentos y las cámaras que nutren al rover de información sobre lo que le rodea.

Un brazo y una mano robótica para recoger muestras de rocas.

Ruedas y piernas para transportarse en el terreno marciano.

Fuente de energía eléctrica

Un sistema de comunicaciones compuesto por antenas para poder "escuchar" y "hablar".

¿Quiénes trabajan en la misión Mars 2020?

El equipo de la misión de Mars 2020 es multinacional y pluri-institucional. En el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA con sede en Pasadena, California, trabaja el equipo principal de la misión. Entre ellos se encuentran talentosos ingenieros y científicos latinos, como Christina Díaz Hernández, Luis Domínguez y Diana Trujillo.

Y, ¿qué del helicóptero marciano?

Una de las peculiaridades de la misión Mars 2020 es la adición de un helicóptero, que lleva por nombre Ingenuity.

El objetivo del helicóptero, que pesa poco menos de 4 libras (1.8 kilogramos), es ver si se puede sobrevolar un vehículo más pesado en los cielos marcianos.

Curiosity y Perseverance: ¿Tienen alguna relación?

Perseverance construye sobre el trabajo y el legado de su antecesor Curiosity, un rover muy querido y trabajador que ha rendido muchos frutos.

Pero como un rover de próxima generación, Perseverance es simplemente "más inteligente" que Curiosity, dice Jessica Samuels, ingeniera en jefe de sistemas de vuelo de Mars 2020.

Y es que Perseverance no sólo cuenta con siete instrumentos principales, sino que también llevará consigo un helicóptero que se desplegará por el horizonte marciano para realizar estudios.

La misión toma la batuta de Curiosity para no sólo buscar señales de que Marte pudo ser habitable en el pasado, sino también rastros de la existencia de vida microbiana en el pasado.

¿Es Mars 2020 una misión tripulada?

Mars 2020 no es una misión tripulada, o sea, no se enviará a una tripulación humana en la nave espacial. Los principales pasajeros de este viaje son el rover Mars 2020, sus siete instrumentos y un helicóptero.

Mars 2020 y la colonización de Marte

Marte 2020 no es una misión tripulada, por lo que no llevará a humanos —ni colonos— al Planeta Rojo. Sin embargo, Mars 2020 probará instrumentos y tecnología que ayudarán en la preparación de una futura misión tripulada a Marte, según Fernando Abilleira, director de diseño y navegación de la misión Mars 2020 en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA.

Por ejemplo, Mars 2020 llevará "un instrumento conocido como MOXIE que probará una tecnología para extraer oxígeno del dióxido de carbono de la atmósfera marciana", dice Abilleira. "Este oxígeno no sólo servirá para que los astronautas puedan respirar en Marte sino también como combustible para los vehículos espaciales de retorno a la Tierra".