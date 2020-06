HBO

Tengo la sensación de que Perry Mason, la nueva miniserie de HBO que se estrena este 21 de junio, es de las que funcionaría mejor con el modelo de emisión de Netflix (que pone a disposición del usuario la temporada entera el día de su estreno), en lugar del modelo de HBO (que cada domingo emitirá un nuevo capítulo de los ocho que forman este título).

Y es que a Perry Mason le cuesta empezar. En sus primeros episodios su protagonista, interpretado por Matthew Rhys (The Americans), te va a caer mal. Te va a cansar. Te va a recordar a los miembros de esa larga lista de antihéroes televisivos que se hicieron populares a principios de milenio con Tony Soprano (James Gandolfini), Don Draper (Jon Hamm) o Walter White (Bryan Cranston). Hombres que viven en un espiral de autodestrucción, adicción al alcohol y el trabajo y cuya pauta moral está comprometida. Arquetipos especialmente anacrónicos en un año, 2020, en el que lo que necesitamos son héroes sin ambigüedades.

En los primeros episodios de esta serie, Perry Mason es un detective privado cargado de deudas, con tendencia a beber mucho y lavarse poco, trastorno por estrés postraumático por su participación en la Primera Guerra Mundial. Su esposa lo ha abandonado y él siempre acaba recibiendo alguna paliza que lo hunde aún más en la miseria absoluta. Esa no era la idea que tenía en mente cuando escogí Perry Mason como espectadora.

HBO

Por suerte la serie, que tiende al ritmo lánguido y pausado, evoluciona y es mucho más que la historia de otro antihéroe. Basada en los personajes de Erle Stanley Gardner para su serie de novelas policiales (y que en los sesenta serían adaptadas para la pequeña pantalla en la célebre serie protagonizada por Raymond Burr en el papel protagonista) Perry Mason es la historia sobre el origen de este personaje. La miniserie se centra en el caso que convirtió a Perry Mason en un abogado que acabaría especializándose en defender a acusados de asesinato que no habían cometido tal crimen.

La serie arranca con la muerte de un bebé tras ser secuestrado en casa de sus padres. La policía acabará acusando a la madre del pequeño (Gayle Rankin) por el crimen. Pero el espectador y Perry Mason saben que la mujer es inocente. La serie decide desvelar en uno de los episodios tempranos de la temporada la identidad del verdadero asesino, eliminando así el ingrediente de misterio. Algo que no necesariamente favorece su consumo.

Afortunadamente en sus episodios finales, Perry Mason se aliña y adopta hábitos higiénicos adecuados y la serie se convierte en la historia sobre tribunales y abogados que estaba deseando ver desde el principio. Hace un uso acertado del género noir, con secuencias nocturnas, colores tenues y un retrato de los bajos fondos de Los Ángeles. Ambientada en la ciudad californiana a principios de la década de los treinta, Perry Mason incluye localizaciones reales como el City Hall, el funicular Angels Flight (que también ha tenido cameo en otra serie policíaca ambientada en Los Ángeles, Bosch) o el siempre cinematográfico restaurante Musso & Frank Grill.

HBO

Si el protagonista principal de esta historia me ha parecido poco en sintonía con las necesidades de 2020, el resto de los personajes de la serie son perfectos para el momento en el que estamos viviendo. Y solo siento que Perry Mason no desarrolle más a algunos de ellos. Juliet Rylance (The Knick) interpreta a la secretaria del abogado con quien trabaja Mason. Alguien que en realidad es mucho más que una secretaria y una mujer con carrera profesional e independencia en 1932. Tatiana Maslany (Orphan Black) es la líder espiritual de una iglesia con talento para hacerle plantear su agnosticismo a cualquiera. La mexicana Verónica Falcón (Queen of the South) se pone en la piel de una piloto de aviones con espíritu emprendedor. Y Chris Chalk (When They See Us) es uno de los pocos agentes del orden negros en el muy racista departamento de policía de Los Ángeles.

La trama de Chalk resulta especialmente oportuna actualmente. Y a veces parece que nada hayan cambiado las cosas en cuanto a brutalidad policial, segregación y racismo desde entonces hasta ahora.

La serie también echa luz sobre la corrupción que gobierna la ciudad y el talento para el politiqueo que hay que tener en caso de optar a un cargo público bajo la atenta mirada de los medios de comunicación y la opinión de las masas. Perry Mason hace un comentario afilado además sobre la imposibilidad de vivir sus vidas plenamente y de forma abierta que sufría el colectivo LGBTQ en la época.

Son muchos los temas contenidos en ocho episodios de una serie irregular que ha hecho que me entraran ganas de ver una segunda temporada menos ambiciosa, con los mismos personajes y un tono más de: "el caso a defender esta nueva temporada".

Perry Mason se estrena en HBO en Estados Unidos y HBO Latinoamérica el 21 de junio. En HBO España la serie se estrena el 22 de junio.