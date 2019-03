Este perrito robot para ancianos es lindo gracias a Jim Henson's Creature Shop

Agrandar Imagen Tombot

Tombot te mira con sus ojitos conmovedores. Mueve la cola y hace un ruido "arf", levantando las cejas mientras lo acaricias. Que Tombot casi pueda pasar por un perrito real es testimonio del trabajo del estudio creativo Jim Henson's Creature Shop, que estuvo a cargo del diseño artístico del perrito-robot.

Tombot es un interesante proyecto en Kickstarter. Quiere convertir cachorros de robots adorables y asequibles para ayudar a calmar a las personas mayores con demencia y actuar como compañeros para cualquiera que no pueda tener una mascota de verdad. (Al igual que con todos los esfuerzos de financiamiento colectivo como Kickstarter, ten en cuenta que no todos los proyectos se entregan a tiempo o según lo previsto).

El cofundador de Tombot, Tom Stevens, se inspiró para crear el cachorro después de tener que volver a casa con el perro de su madre cuando su enfermedad de Alzheimer se volvió demasiado grave para que la amada mascota se quedara con ella. Él espera que Tombot proporcione un sentido de apoyo emocional y afecto y mejore la calidad de vida de las personas mayores con demencia.

El proyecto Kickstarter ha superado hasta ahora su modesto objetivo de US$20,000 con una suma de más de US$35,000 con dos semanas para que llegue a su fin.

Mientras que los precios de compromiso anticipados para el robot se fijan en US$299, se espera que el precio de venta final sea de US$449. Si bien Tombot tiene un conjunto de habilidades muy diferente, cuesta mucho menos que un Sony Aibo de US$2,900.

El objetivo principal de Tombot parece ser pasar el rato e interactuar con personas como un perrito faldero robótico. Jim Henson's Creature Shop, famosa por crear a los Muppets y desarrollar criaturas para Labyrinth y Where the Wild Things Are, hizo los servicios de diseño artístico para los prototipos de Tombot.

Tombot dice que el cachorro usará una aplicación de teléfono inteligente complementaria para actualizar el software del robot.

Hay muchas preguntas todavía acerca del diseño final del producto. Tombot aún no sabe cómo funcionará la limpieza del robot a batería. Si la piel puede ser removible, o si se debe limpiar en su lugar. El producto final también deberá someterse a pruebas de durabilidad, ya que los robots no siempre pueden tratarse con cuidado.

Tombot espera entregar los robots en 2020.