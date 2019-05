Penúltimo episodio de Game of Thrones fue el más visto de la serie

Puedes estar en contra de las decisiones que han tomado los personajes de Game of Thrones, pero acéptalo: no puedes dejar de ver la serie.

No es una opinión, los números así lo indican. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, HBO informó que el penúltimo episodio de la última temporada, que se transmitió el pasado 12 de mayo, fue visto por 12.48 millones de espectadores. La cifra supera el récord anterior: los 12.07 millones que vieron el final de la temporada 7.

"HBO revelará la audiencia más tarde, pero dadas las cifras iniciales, es muy probable que 'The Bells' sea el episodio de la serie más visto de todos los tiempos en todas las plataformas (en línea, HBOGO y HBO NOW ). La cifra que debe superar es 17.8 millones de espectadores, que reunió el episodio 3, 'The Lone Night'", aseguró el sitio Web de entretenimiento Variety.

Dados estos números, resulta fácil adivinar que el próximo episodio, con el que cierra la última temporada de la serie, será el más visto. Según HBO, el récord total, sumando todas las plataformas, pertenece al capítulo titulado Winterfell, el primero de esta ultima temporada, que desde su estreno ha superado los 38 millones de espectadores.