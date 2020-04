El Pentágono desclasifica imágenes de OVNIS y desata los memes en Twitter

El Pentágono publicó este lunes 27 de abril las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) por parte de sus pilotos, aunque esas imágenes no son nuevas.

Los videos, previamente reconocidos por la Marina como reales, capturaron lo que los pilotos de caza de la Marina vieron en sus sensores de video durante los vuelos de entrenamiento en 2004 y 2015. Según NBC, este material fue publicado por The New York Times en 2017. Vale la pena indicar que OVNIS no quiere decir que sea de origen alienígena, sino que son lo que precisamente indica su nombre: objetos no identificados.

El Pentágono informó que publica estos videos "para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más [contenido] en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado".

La agencia de noticias EFE explicó que "el primer video, el de 2004, fue compartido en 2007 por uno de los tripulantes que presenciaron la escena; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018".

En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

La cadena de televisión Telemundo difundió las imágenes en su canal de YouTube:

La noticia generó reacciones en Twitter y UFOs se convirtió en la primera tendencia en Estados Unidos, activando a los maestros de la memelogía, que dejaron imágenes como las siguientes:

Lo que realmente parece

Tim Burton lo veía venir



Abonando el camino para el 4 de julio

They getting us ready for July 4th pic.twitter.com/0lZnwHnQ1x — theman_themyth_thelegend (@flasportsfan76) April 27, 2020

Baby Trump a la vista

La llegada

Aliens, no es un buen momento

Not now guys, not now... pic.twitter.com/jChRGHZREW — David Videcette (@DavidVidecette) April 27, 2020

Listo para el momento

No estamos diciendo que....

No se preocupen

Ya están aquí