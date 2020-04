Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

SI estás sediento de fútbol, ahora que las ligas y los campeonatos más importantes del mundo están suspendidos por el coronavirus, te ofrecemos una solución: películas y series con muchos partidos en la trama.

No estamos hablando de cintas conocidas como Victory, Bend it like Beckham, Shaolin Soccer, Green Street Hooligans o Metegol. En la siguiente lista, podrás ver 15 joyas, que además de estar bien dirigidas, reflexionan sobre lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Agregamos una serie, que hace poco se estrenó en Netflix.

Ante fechas y estilos tan diferentes (documentales y ficción) apostamos por una secuencia que se enfoque en cada uno de los protagonistas del balompié: jugadores, técnicos y público. Además, hicimos el conteo partiendo de la obra más antigua disponible en los servicios de descarga, seguimos con las mejores calificadas por usuarios y críticos de cine y finalizamos con la serie.

Denham Film Studios

15. The Arsenal Stadium Mystery (1939)

Calificado por Martin Scorsese como un director "excepcionalmente inteligente y apasionado", Thorold Dickinson (1903-1984) convierte un campo de fútbol en la escena del crimen. La máxima estrella de un equipo amateur fallece durante un amistoso contra el Arsenal y Slade, el peculiar inspector de Scotland Yard, cree que el suceso no fue accidental.

¿Por qué debemos verla? "Para alguien que no puede soportar los deportes - fútbol o cualquier cosa con una pelota - encuentro las escenas de fútbol fascinantes", dijo Scorsese. Si eso no te motiva, nada lo hará.

Disponible en: , BFI Player, Youtube.

14. The Golden Vision (1968)

El multipremiado y gran entusiasta del fútbol, Ken Loach (I Daniel Blake, The Navigators, My Name is Joe), dirige esta película, precursora en combinar escenas reales y dramatizadas. La historia se centra en un grupo de seguidores del Everton, quienes debido a su fanatismo no asisten a las fechas más importantes de sus familia (bodas, nacimientos, cumpleaños).

¿Por qué debemos verla? Es uno de los primeros documentos que perfilan al fútbol como sinónimo de evasión. Sorprende la sinceridad de Alex Young, una de las figuras del balompié de entonces, para hablar de los problemas que enfrentan los jugadores de fútbol.

Disponible en: , Youtube.

13. Gregory's Girl (1980)

Relato sobre el primer amor no correspondido. Una premisa tan sencilla le bastó a Bill Forsyth (Being Human, Comfort and Joy) para ganarse el corazón de los británicos. Tal vez la clave esté en colocar en primer plano la universalidad de las injusticias y preocupaciones adolescentes en un contexto futbolístico.

¿Por qué debemos verla? Ocupó el puesto 30 entre las mejores películas británicas de todos los tiempos para el British Film Institute, en 1999. Wes Anderson (El gran hotel Budapest, Moonrise Kingdome, Fantastic Mr. Fox) y Shane Meadows (This is England, Dead Man's Shoes) la citan como una de las influencias más importantes en sus obras. Y Para Scorsese, es una de las mejores películas que ha visto.

Disponible en: , iTunes.

Channel 4 Films/Phaedra Cinema

12. Fever Pitch (1997)

Muchos estarán revisando el título y sí, es el mismo de la película que los fanáticos del béisbol adoran. En 1997, David Evans y Nick Hornby, el escritor del bestseller, se unen en esta pequeña y preciosa película sobre la relación entre un profesor (Colin Firth), fanático del Arsenal y una colega (Ruth Gemmel).

¿Por qué debemos verla? Además de conocer el origen del remake que protagonizarían Jimmy Fallon y Drew Barrymore, recuerda ese minuto mágico que sucedió el 26 de mayo de 1989, protagonizado por el jugador Michael Thomas.

Disponible en: , .

11. The Class of 92 (2013)

David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville y Paul Scholes se reúnen para revisar el ascenso de aquel Manchester United histórico, que cerraría en 1999 una temporada de ensueño, obteniendo la Copa de Europa, la FA Cup y la Premier League.

¿Por qué debemos verla? Bajo las órdenes de los hermanos Turner (Benjamin y Gabe), este documental no solo es de fútbol, es también la revisión de la clase trabajadora de Inglaterra y de un momento clave en la historia de ese país, de allí que además de las voces de los futbolistas se incluyan los testimonios del cineasta Danny Boyle (Trainspotting, 127 Days, Slumdog Millionaire) y el primer ministro Tony Blair, entre otros.

Disponible en: BBC, .

10. El milagro de Berna (2003)

El insospechado triunfo de la selección germana en el Mundial de Suiza, el 4 de julio de 1954 en Berna, sobre la poderosa Hungría de Puzkas, Koscis y Zibor, funciona como metáfora del resurgimiento de una Alemania devastada por la II Guerra Mundial. El "Milagro de Berna" es el inicio del "Milagro Alemán".

¿Por qué debemos verla? Obtuvo el Premio de la Audiencia en Alemania y fue nominada a Mejor Fotografía en el Festival de Cine Europeo. En su estreno, el entonces canciller Gerhard Schröder, el delantero Uwe Seeler y el seleccionador Rudi Völler no pudieron contener las lágrimas.

Disponible en: , .

9. Hillsborough (1996)

Se basa en la tragedia que cobró la vida de 96 persona durante un partido entre el Nottingham Forest y el Shefield por la FA Cup de Inglaterra. El encuentro era transmitido por lo cual el terror se apoderó de toda Inglaterra en vivo y directo. En esta película se registra el antes, durante y después del suceso, en un intento por encontrar respuestas y responsables.

¿Por qué debemos verla? El drama que dirige Charles McDougall (The Good Wife, The Office, House of Cards) y escribe Jimmy McGovern (Common, Accused, Banished), es un ejemplo de todo lo bueno que puede salir de la televisión. De hecho arrasó en los premios británicos (Mejor Drama, Montaje y Sonido). Queda en evidencia el magnífico trabajo de investigación para la realización de la pelícu

Disponible en: .

8. The Two Escobars (2010)

Los dos Escobar es un documental producido por ESPN y dirigido por los hermanos Jeff y Michael Zimbalist. El destino de Andrés Escobar, el talentoso defensa colombiano que marcó en propia puerta durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos y Pablo Escobar, el narcotraficante que patrocinó el fútbol colombiano, parecen estar unidos de diferentes formas.

¿Por qué debemos verla? Dos vidas que se cruzan para explicar la violencia de un país. Son múltiples las lecturas que deja este trabajo. Primero desde la relación del fútbol con el poder (de la delincuencia, de la economía y de la política), hasta las heridas que no ha podido cerrar Colombia. En pleno proceso de paz, vale la pena repasarlo para comprender los retos que enfrenta este país suramericano.

Disponible en: , , .

7. White, Blue and White (2014)

Uno de los mejores episodios de "30 for 30: Soccer Stories", la serie de documentales que produce ESPN. En esta oportunidad se revisa el caso de Oswaldo Ardiles, campeón del mundo con la selección de Argentina en 1978 y tres años después con el Tottenham Hotspur. Cuando todo parecía vinos y rosas, estalla la guerra de las Malvinas que enfrenta a suramericanos y europeos.

¿Por qué debemos verla? Toda una curiosidad: el director, Camilo Antolini, fue el editor de la nominada al Óscar, El hijo de la novia y de otras películas exitosas, como El mismo amor la misma lluvia y Luna de Avellaneda. En esta oportunidad, su documental es un testimonio muy claro de cuán absurda es la guerra y cómo los ciudadanos, en este caso un deportista, quedan atrapados en el medio del fuego.

Disponible en: , .

6. Sons of Ben (2016)

Una de las historias más extraordinarias de la historia del fútbol. Tres jóvenes, Bryan James, Andrew Dillon y David Flagier se unen por un sueño: que la ciudad de Filadelfia se convierta en la casa de un equipo de la Major League Soccer. Las pequeñas manifestaciones de los tres individuos terminan en llamar la atención del país entero. Lo que empezó como un deseo se convierte en una realidad que afectará el presente y futuro de toda la comunidad.

¿Por qué debemos verla? El título hace referencia a "Los hijos de Benjamín Franklin", uno de los fundadores de los Estados Unidos. A diferencia de otros documentales, este acercamiento a los fanáticos, que por supuesto muestran su lado oscuro, apoya la vieja promesa deportiva: "La Unión hace la fuerza".

Disponible en: , Google Play, .

5. Mike Basset: England Manager (2001)

Los fanáticos del fútbol adorarán esta cinta que se burla de los lugares comunes de la disciplina. En clave de Mockumentary (documental falso), las cámaras seguirán a Mike Basset, quien tras la repentina muerte del técnico de la selección inglesa asume las riendas del equipo con tres partidos por jugarse y la clasificación a la copa del mundo pendiente.

¿Por qué debemos verla? Steve Barron, el mismo de Coneheads, consigue momentos realmente hilarantes. Además, satiriza muy bien a los medios de comunicación, que crean héroes solo para destruirlos, a la federación inglesa y a los fanáticos. El comediante Ricky Tomlinson (The Royle Family) se luce como un entrenador pasado de moda, por si fuera poco, hay cameos de Pelé y Ronaldo..

Disponible en: , Google Play, .

4. Trainer (2013)

Aljoscha Pause dirige este documental para televisión que nos acerca al difícil mundo de los banquillos. Durante la temporada 2012-2013, el realizador mete la cámara en la labor de Ande Schubert (FC St. Pauli) y Stephan Schmidt (SC Paderborn 07), dos estrategas de la Bundesliga 2 y Frank Schmidt, del FC Heidenheim, de la Liga 3.

¿Por qué debemos verla? Aleccionador trabajo que sirve para comprender la fragilidad de los técnicos cuando no consiguen los resultados, independientemente de lo que hayan logrado anteriormente.

Disponible en: , Netflix.

3. Diamantes Negros (2013)

Dos jugadores parten de Mali con el sueño de llegar a los grandes clubes de Europa, pero rápidamente se dan cuenta que la realidad es muy diferente a lo prometido por los cazatalentos. Escribe el guión y dirige Miguel Alcantaud (Impulsos, La Máquina del tiempo).

¿Por qué debemos verla? Obligatoria para todos los seguidores del fútbol que deseen comprender las mafias y engaños que se ocultan para no manchar el glamour alrededor del fútbol. Es una ficción, pero está muy bien documentada. Sorprende que los actores no son profesionales.

Disponible en: , , Google Play.

2. Next Goal Wins (2014)

El título para el mercado hispanoamericano lo dice todo: El peor equipo del mundo. En 2001, Samoa Americana cayó 31-0 contra Australia y desde entonces ostenta el récord Guinness por la peor derrota en unas eliminatorias al Mundial. 10 años después, Kristian Brodie, Mike Brett y Steve Jamison se trasladaron a esta isla para registrar la evolución de esta selección.

¿Por qué debemos verla? Es un film muy obvio en sus intenciones, pero no por eso deja de ser sorprendente. Jugar solo por amor al deporte es un real contraste con el fútbol mercantilizado de hoy en día. Además, en Samoa Americana milita Jaiyah Saelua, la primera transexual en disputar un partido de eliminatorias. Solo conocer su historia "paga" la entrada.

Disponible en: , , Google Play.

BiM Distribuzione/Icon Productions

1. Buscando a Eric (2009)

Un cartero cincuentón, en medio de la mayor crisis de su vida, decide suicidarse. Sin embargo, aparece san Eric Cantona, aquel jugadorazo del Manchester United, para recordarle que los amigos y el amor pueden ayudarle a recobrar el sentido de su existencia.

¿Por qué debemos verla? El maestro Ken Loach cierra esta lista porque comprende mejor que nadie lo que puede producir el fútbol, y específicamente un ídolo, en la vida de una persona. Divertida, nostálgica y romántica, es una metáfora de la revancha que que ofrece este caótico mundo. Además, ¡actúa Cantona!

Disponible en: , .

La serie

The English Game (2020)

El 20 de marzo se recordará como la fecha en que Netflix estrenó Tiger King, un fenómeno mundial. Pero ese mismo día, el servicio de streaming también ponía a disposición del público a The English Game, una miniserie de siete capítulos en los que se cuenta cómo nacieron las primeras reglas del fútbol y cómo trascendió la práctica, de las élites al proletariado.

¿Por qué debemos verla? Dirige Julian Fellowes, el mismo de Downton Abbey, por lo que la calidad artística del producto está garantizada. Pero además, la miniserie cuenta con un gran rigor histórico y las escenas suelen ser más realistas que las que vemos en otros productos, porque precisamente se refleja una forma de jugar que desconocíamos y de la que no existe archivos audiovisuales.

Disponible en: Netflix.