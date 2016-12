Agrandar Imagen Foto de A24/Warner Bros./Netflix

2016 fue el año en el que Marvel y DC Comics se batieron a duelo en las salas de cine; en el que Disney podría imponer un récord en la taquilla global y en el que Game of Thrones se convirtió en la serie dramática ha ganado más premios Emmy en la historia.

Fue el año también del estreno de películas que ya despuntan como favoritas a ganar el Óscar, como La La Land, Arrival, Moonlight, Manchester by the Sea y Silencio. La cosecha 2016 fue generosa en películas de calidad.

A continuación, les presentamos la lista de cinco películas y cinco series que deslumbraron a este autor. Me limité a filmes que vi en una sala de cine (por lo que Arrival quedó fuera de la lista).

No son obras perfectas. Pero todas suscitaron reflexiones y asombro en este espectador, pues incluso en sus imperfecciones hay huellas indudables de su aspiración a la grandeza.

Películas

Agrandar Imagen Foto de Ben Rothstein/Warner Bros.

Midnight Special

Jeff Nichols puede ser considerado uno de los autores más originales con que cuenta Hollywood. Escribe y dirige sus propias películas. En 2016 hizo la proeza de estrenar dos filmes: Midnight Special y Loving. La última posee quizás un mensaje más urgente para la América de hoy en día, pero Midnight Special es la que confirma que Nichols es un talento a seguir. Un padre y su hijo huyen de agentes del Gobierno y de los miembros de un culto religioso, interesados en apropiarse de los poderes especiales del muchacho. Una premisa de la ciencia ficción de los años 80 contada un vigor y una sensibilidad contemporánea.

Agrandar Imagen Foto de Marvel Studios

Captain America: Civil War

Es, si se quiere, una continuación de The Avengers, pues su trama parte de los sucesos ocurridos en Age of Ultron (2015). Pero la película lograr reunir a casi todos los superhéroes del Universo Cinematográfico Marvel -- y, de paso, introducir a Spider-Man y Black Panther -- sin que parezca confuso, delineando claramente las motivaciones de cada personajes y con una levedad y buen humor que se agradece.

Agrandar Imagen Foto de Walt Disney Pictures

The Jungle Book

Cuesta creer que The Jungle Book se filmó en un almacén de Los Ángeles, con fondos pintados de verde sobre los que luego se plasmó, en post-producción, selvas y animales que parecían de verdad. Pero el encanto de The Jungle Book -- dirigida por Jon Favreau -- no es solo tecnológico, pues se sustenta en una historia eficaz, con referencias al clásico animado de 1967 pero fijando su propia identidad con un final que presagia nuevas aventuras.

Agrandar Imagen Foto de A24

Green Room

Una advertencia: esta es una película violenta, incluso puede llamarse brutal. Una escena en particular resulta estremecedoramente gráfica al mostrar una herida en un abrazo. Pero quien trague grueso y decida mantenerse viendo Green Room será recompensado con una película que produce genuina tensión, con personajes que actúan de manera creíble y que no deja de sorprender hasta el final. Patrick Stewart nunca lució tan amenazador. Y Anton Yelchin brinda una de las mejores actuaciones de su carrera, truncada trágicamente en junio pasado en un accidente casero.

Agrandar Imagen Foto de Warner Bros.

The Nice Guys

La ciudad de Los Ángeles es casi uno de los protagonistas de The Nice Guys, escrita y dirigida por Shane Black. La historia se sitúa en los años 70 e involucra a dos detectives -- interpretados por Russell Crowe y Ryan Gosling -- en un caso absurdo, casi paródico, sobre la desaparición de una chica. Lo importante es la química que se establece entre los protagonistas, la ambientación de la época y el humor que impregna toda la trama.

Series de TV

Agrandar Imagen Foto de HBO

Game of Thrones [episodios 9 y 10]

La sexta temporada de Game of Thrones nos ofreció pocos momentos memorables desde que Jon Snow regresó de entre los muertos. Pero los dos últimos episodios de la temporada resultaron inolvidables y épicos, en una escala pocas veces vista antes en la TV. Battle of the Bastards ofreció una tensa y salvaje batalla, editada admirablemente y con efectos especiales que algunas películas quisieran tener. Y The Winds of Winter, con un inicio angustiante en el que se alternaban acciones en distintos lugares hasta desembocar en la explosión del Septo de Baelor, confirmó que Game of Thrones es una de las series más emocionantes hoy en TV.

Agrandar Imagen Foto de Netflix

Stranger Things

Llegó sin hacer mucho ruido pero terminó convirtiéndose en un fenómeno de culto, inspirando a artistas y cosplayers, y dando origen a una línea de merchandise. Esta serie digital de ciencia ficción lanzada por Netflix, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, volvió a poner de moda los años 80, con sus referencias a Steven Spielberg, Stephen King y John Carpenter. E hizo famosos a los actores jóvenes de su reparto.

Agrandar Imagen Foto de Craig Blankenhorn/FX

The Americans

Otra serie ambientada en los años 80 pero esta se sitúa en el marco de la Guerra Fría, con dos agentes soviéticos -- Keri Russell y Matthew Rhys -- que se hacen pasar en Estados Unidos como una familia normal mientras realizan misiones de espionaje. En 2016 se transmitió la cuarta temporada de The Americans y pocas series exhiben la calidad e inventiva de sus guiones. Luce favorita para ganar el Emmy 2017 a mejor programa dramático.

Agrandar Imagen Foto de HBO

The Night Of

Basada en la serie inglesa Criminal Justice, The Night Of reprodujo en pantalla la atmósfera de las películas de cine negro y denuncia social que Abraham Polonksky y John Garfield produjeron a finales de los años 40. Un joven de origen paquistaní (Riz Ahmed) es acusado de homicidio y un abogado que vive malos tiempos (John Turturro) se encarga de defenderlo. Las injusticias del sistema judicial como excusa para mostrar un rostro diferente de Nueva York.

Agrandar Imagen Foto de Netflix

Bojack Horseman

No te dejes engañar porque es una serie animada. La tercera temporada de Bojack Horseman fue un golpe directo a las entrañas, un show a ratos melancólico y filosófico, sobre un personaje que luce imposible de redimirse. Lo que ocurre es que es un caballo. La serie es una gran reflexión sobre la vida contemporánea y también un programa audaz, que transmitió un episodio en el que no se profieren palabras (Fish Out of Water).

