37 películas postapocalípticas para que valores lo bien que se está en casa

Está claro que esto del encierro tiene muchos inconvenientes. Y puede ser francamente aburrido. Pero también es cierto que, si estás sano y tu familia y amigos también lo están, hay cosas mucho peores que pasarse el día en casa en pijama. ¿No?

Así que vamos a hablar de algunas películas postapocalípticas para ayudarte a poner en perspectiva el confinamiento y la falta de vino, chocolate y papel higiénico. Y es que la cosa podría ser peor.

Las máquinas aún no han tomado el control

Es cierto que corres el peligro de que alguien haga un Zoombombing en esa reunión con tu jefe de todas las mañanas en la que estás siempre completamente dormido. Pero las máquinas aún no dominan el mundo. Esto no es .

No vas a tener que escoger entre la pastillita azul que te permita vivir en una simulación de realidad virtual perfectamente soporífera.

O la pastillita roja que te implique que vas a tener que aprender Kung Fu en 10 segundos, vas a saltar desde lo alto de un rascacielos, vestir siempre de negro, llevar gafas de sol en interiores y pelear con el agente Smith hasta la saciedad.

Bueno, y la trilogía de The Matrix no es la única donde las máquinas se han hecho con el control. Si te gusta el tema postapocalipsis digital también le puedes echar un revistazo a y sus cinco secuelas, , o . Pero todas ellas carecen de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Los extraterrestres no nos han invadido

Los extraterrestres tampoco han encontrado la forma de conquistar nuestro planeta. Menos mal. Porque solo pensar en las carreras constantes que hace Tom Cruise en me canso.

¿Harto de tener que teletrabajar mientras los niños también están en casa? Piensa cómo sería tener que llevártelos de Nueva York a Boston, a pie. Y haciendo una parada sin distanciamiento social en casa de un Tim Robbins que no es precisamente un anfitrión ejemplar.

Y no, no se me escapa la paradoja de que los extraterrestres de esta Guerra de los mundos acaben muriendo a causa de los microbios terrestres...

La invasión alienígena representada en el cine no termina ahí, claro. Nada como volver a ver , o para apreciar este subgénero en toda su plenitud. Y para una versión bastante más postapocalíptica y menos marcada por el género de acción, con Viggo Mortensen, está .

No estamos viviendo una ocupación zombie

Luego está el tema invasión zombie. Y ya sé que somos todos muy fans de , , , la franquicia de y demás.

Pero me voy a quedar con . Imagina que fueras el pobre Will Smith: viviendo solo en Manhattan, teniendo que cazar ciervos para comer (muy vegano no sería el tema), dándole conversación a los maniquíes porque no hay nadie más con quien hablar (nada de happy hours virtuales por Skype a las que puedes asistir con pantalones de pijama), y teniendo que ir al videoclub a devolver las películas (¡nada de Netflix!).

¡Por no hablar de que una manada de perros-zombies se cargan su mascota!

Bueno, y sí, Will Smith lleva ya tres títulos en esta lista. Pero ya sabes que, como Reeves y Moss, el ex príncipe de Bel Air tiende a hacerlo todo mejor con su presencia.

Esto no es un apocalipsis bélico o postbélico

También te puedes poner en la perspectiva de Jennifer Lawrence en la franquicia de y el apocalipsis postbélico. Es cierto que la chica acaba con Lenny Kravitz como estilista y a todos nos vendría bien un cambio de vestuario y un corte de pelo en estos momentos.

Pero piensa que la pobre tiene que dormir en las ramas de los árboles. En lugar de mirar Rupaul's Drag Race o The Bachelor como forma de guilty pleasure, ella es el guilty pleasure de millones de espectadores. Y lo de la comida lo tiene más complicado que nosotros para encontrar un paquete de harina y un poco de levadura para ese pan horneado en casa que total ni siquiera es tan bueno.

Al género "el planeta está muy mal por culpa de los humanos en constante conflicto bélico" puedes añadir también , dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Clive Owen.

El Planeta aún no es completamente hostil

Por suerte no hemos sucumbido todavía al colapso del planeta por culpa del cambio climático. Y no vamos en los vagones de la clase no privilegiada a bordo de un tren que da vueltas en una Tierra congelada.

No tenemos a una despótica Tilda Swinton dándonos órdenes. Y, lo mejor de todo, nuestra dieta no se tiene que limitar a barras de proteínas a base de insectos… Al menos no todavía.

Por no hablar de que la temperatura exterior, aunque no se disfrute mucho, es bastante más cálida que las gélidas temperaturas de .

Dentro del subgénero futurista "esto es lo que va a pasar si seguimos abusando de los recursos de la Tierra" tienes también . Ya sabes, una de las muchas películas en las que Tom Hardy sale con la cara tapada y apenas se entiende una palabra de lo que dice. Y donde Charlize Theron está estupenda.

Tampoco hay monstruos aniquilándonos

Si hay algo que he visto claramente teniendo en cuenta las videoconferencias por WhatsApp es que mi familia no sobreviviría ni un día a base de susurros y silencios a los que se ven forzados en .

En la peli de John Krasinski y Emily Blunt tienen que comunicarse mediante miradas y lenguaje de señas porque si no los típicos monstruos que han arrasado con prácticamente toda la población mundial los localizan y aniquilan.

Pues eso, que al menos todavía se puede salir al balcón o abrir la ventana y poner la música a todo lo que da y discutirse a gritos con los vecinos.

Y sí, ya sé que no se puede salir mucho a la calle. Pero al menos cuando vamos a hacer la compra no tenemos que hacerlo con los ojos tapados como en . Porque está claro que su forma de conseguir provisiones es un poco peor a la actual, por mucho que ahora mismo sea imposible hacerse con una caja de pizza congelada.

Que al fin y al cabo, lo de estar todo el día en casa cocinando, viendo la tele y tratando de hacer clases de yoga por YouTube no es tan terrible, vaya.