Películas para niños cinéfilos: 45 filmes para que los peques se enamoren del cine

Algunos padres desean inculcar a sus hijos el amor por el buen cine, pero ignoran por cuáles títulos empezar. Esta lista incluye muchos clásicos cinematográficos, y aunque algunos filmes son menos conocidos, resultan importantes porque sirven de abrebocas para dar a conocer géneros y directores importantes.

Son películas emocionantes e interesantes. En ocasiones habrá escenas que peguen algún susto o hagan soltar alguna lagrimilla de tristeza. Pero todas están llenas de valores y, lo más importante, están dotadas de gran pericia cinematográfica y amor por contar una historia visualmente con eficacia e inspiración.

La idea es que hagan pensar a los niños y los sorprendan gratamente con sus historias. Es una lista que cada quien puede ampliar con sus ideas propias, y que la gran mayoría están disponibles en plataformas de streaming.

Warner Bros. Pictures

The Secret Garden (1993)

La versión dirigida en 1993 por la realizadora polaca Agnieszka Holland de la novela The Secret Garden, escrita en 1911 por Frances Hodgson Burnett, es la más famosa y lograda. Cuenta la historia de una niña huérfana enviada a vivir con su tío en una misteriosa mansión, en la que el descubrimiento de un jardín le permitirá a esta niña rehacer su vida.

Columbia Pictures

Stand by Me (1986)

Basada en el relato The Body de Stephen King, Stand by Me (1986) es la historia de cuatro amigos a inicios de la década de 1960, quienes parten en un viaje para ver el cuerpo de otro niño desaparecido. Pese a esta premisa, es un filme que rinde tributo al arte de contar historias y al valor de la amistad.

Warner Bros. Pictures

A Little Princess (1995)

Dirigida por Alfonso Cuarón, A Little Princess (1995) narra la historia de una niña obligada a hacer trabajos de servidumbre en una escuela privada de señoritas cuando su padre desaparece en la Gran Guerra. Destaca por su hermosa fotografía, a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, y por su mensaje a favor de la imaginación.

United Artists

The Gold Rush (1925)

Puede resultar extraño para un niño ver hoy una película en blanco y negro ¡y además muda! Pero resulta útil mostrarles a los niños esta era del cine. Y es probable que enganche a los niños. Una estupenda introducción es The Gold Rush (1925), considerada por muchos como una de las obras maestras de Charles Chaplin.

Fox Searchlight Pictures

Millions (2004)

Dirigida por Danny Boyle (Slumdog Millionaire), esta película es una valiosa lección para enseñarle a los niños el verdadero valor de las cosas, a través de los ojos de un niño (Alex Etel), quien apuesta por la imaginación y la fe para darle sentido a su vida.

CYMAX Productions

Kirikou et la sorcière (1998)

Coproducida por Francia, Bélgica y Luxemburgo, Kirikou et la sorcière (1998) es una película animada que centra su historia en el corazón de África, en la que el pequeño niño Kirikou es el único de su tribu que tiene valor para enfrentarse a la bruja Karabá.

Warner Bros. Pictures

The Witches (1990)

Basada en el libro homónimo de Roald Dahl, The Witches (1990) trata sobre un niño que descubre que, en el hotel en el que está alojado con su abuela, hay una convención de brujas. Mucho humor negro, con secuencias divertidas, originales y algunas algo aterradoras, pero que concluye con un final grato y esperanzador.

Warner Bros. Pictures

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

De las ocho películas de la saga Harry Potter, quizás la más original en su puesta de escena y en los giros de su guion es Harry Potter and the Prisoner of Azakaban (2004), dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón. Refleja muy bien la exuberancia de la adolescencia.

Warner Bros. Pictures

The Iron Giant (1999)

Antes de dirigir The Incredibles y Ratatouille, entre otros clásicos de Pixar, Brad Bird hizo The Iron Giant (1999), su primer largometraje, la enternecedora historia entre un niño y un robot que no habla, en plena Guerra Fría. Estupenda para enseñar los valores de la paz y la tolerancia.

Sony Pictures Classics

Les triplettes de Belleville (2003)

El director francés Sylvain Chomet saltó a la fama mundial con la película Les triplettes de Belleville (2003), que cuenta -- sin diálogos, pero con canciones memorables -- la historia de Madame Souza y su mascota Bruno, quienes rescatan a su nieto ciclista cuando éste es secuestrado durante el Tour de France.

Studio Ghibli/Fathom Events

Spirited Away (Las aventuras de Chihiro, 2001)

De todas las del Studio Ghibli, es la que mejor calza con la sensibilidad occidental. Tiene el tema de la niña que debe madurar y vivir sin sus padres. Todas las aventuras que vive por su cuenta son muy interesantes y originales.

Warner Bros. Pictures

Paddington 2 (2017)

Es de las secuelas que superan a la película original. Paddington 2 (2017) por su colorida puesta en escena (evoca un filme de Wes Anderson), con un trepidante ritmo, llena de gags divertidos e ingeniosos. Un filme que hay que ver varias veces para captar todos sus detalles.

Sundace Selects

Like Father Like Son (Soshite chichi ni naru, 2013)

Esta película del director japonés Hirokazu Koreeda ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Trata sobre dos niños que son cambiados de cuna al nacer. A los siete años se descubre. Los padres —una es una familia rica, la otra es clase media baja— se enfrentan al dilema de qué hacer. La película explora el tema del afecto hacia los hijos y plantea si la sangre o la crianza es la que condiciona el amor.

Sony Pictures Classics

Central do Brasil (Central Station, 1998)

La realidad brasileña, que es también, en cierta manera, la realidad de cualquier país latinoamericano. Una película de carretera sobre una maestra ya retirada (que se gana la vida escribiendo cartas para gente analfabeta en la estación central) y un muchacho huérfano. Juntos parten en busca del padre del muchacho, a quien no conoce.

Paramount Pictures

Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971)

Aquí se hace referencia a la versión que Gene Wilder protagonizó. Es la más cautivante, por la originalidad de sus decorados. También tiene un aspecto oscuro, y una reflexión pertinente sobre los niños caprichosos y el poder de la imaginación.

Walt Disney Pictures

Lilo & Stich (2002)

De las películas animadas recientes del estudio Disney es la más interesante. Por su propuesta plástica (no hay ángulos rectos, los fondos semejan la acuarela) y por su propuesta temática: una familia disfuncional (la hija cría a la hermana menor luego de la muerte de sus padres) que da una lección a esta criatura extraterrestre antisocial llamada Stich, quien aprende el valor de la palabra "Ohana".

Walt Disney Pictures

Bedknobs and Broomsticks (Aventuras de una bruja, 1971)

Más que Mary Poppins o Cupido motorizado (The Love Bug), este es uno de los filmes más ingeniosos de Disney en los años 60, pues mezcla una original historia con actores, liderados por Angela Lansbury, con dibujos animados en algunas secuencias.

Embassy Pictures

Time Bandits (1981)

De Terry Gilliam. Un niño al que sus padres no prestan mucha atención recibe un día la visita de un grupo de enanos dueños de un mapa que les permite viajar en el tiempo. Hay un recorrido por distintas épocas históricas, en las que personajes famosos no son lo que parecen. Algo de humor negro y muchas emoción.

Life of Brian (1979)

Una comedia de Monty Python que, más que parodiar a Jesús de Nazareth, desmonta el concepto de mesianismo y la ortodoxia de cómo interpretamos algunos relatos del Nuevo Testamento.

Lucasfilm/TriStar Pictures

Labyrinth (1986)

De Jim Henson. El rey de los goblins (David Bowie) secuestra el hermanito bebé de una adolescente (Jennifer Connelly), quien debe viajar a un mundo de fantasía, a través de un laberinto, para rescatarlo.

Miramax Films

Cinema Paradiso (1988)

Es una canción de amor al cine contada a través de un cineasta adulto que recuerda su infancia. Obtuvo el premio Oscar a mejor película de habla no inglesa en 1990.

Janus Films

The Red Balloon (Le balón rouge, 1956)

Filme francés de apenas 34 minutos de duración que ganó el Oscar a mejor guión original en 1957. La amistad entre un niño y su globo rojo. Una historia casi sin palabras.

TriStar Pictures

Matilda (1996)

Basada en el libro de Roald Dahl y dirigida por Danny DeVito, Matilda (1996) es la historia de una niña genial. Enseña los valores de perseverar y de creer en uno mismo pese a las dificultades y los ambientes adversos. Y, lo más importante, es muy divertida y conmovedra.

AS Films S.A./Mier & Brooks

El rey del barrio (1950)

La educación sentimental de Latinoamérica pasa por México. Muchos prefieren a Cantinflas (Ahí está el detalle) o a Pedro Infante (Los tres García o Nosotros los pobres), pero nadie como Tin Tan en su comedia más famosa, sobre un pobre timador al que nada le sale bien.

Twentieth Century Fox

The Princess Bride (1987)

Un cuento de hadas, con princesa, valiente caballero, gigante y reyes malvados. Una reinvención de cuentos clásicos para las nuevas generaciones.

Pixar

Toy Story 3 (2010)

Aquí pudiera estar cualquier película de Pixar, la verdad. Desde Up a The Incredibles, pasando por Wall-E e Inside Out. Pero Toy Story 3 (2010) es perfecta, emocional, original en cómo prosigue la historia y en cómo concluye la etapa iniciada en el el filme original.

Rankin/Bass Productions

Rudolph the Red-Nosed Reindeer (1964)/The Little Drummer Boy (1968)

La generación que creció en la década de 1970 siempre agradecerá haber visto estas películas en Navidad. Son maravillas de la técnica 'stop-motion', como lo son también los cortos de Wallace & Gromit y la película The Nightmare Before Christmas. El pequeño tamborilero es quizás la más cercana a un latino, y la más conmovedora, con la historia del niño huérfano que se niega a reír y cree en nada hasta que contempla al niño Jesús recién nacido en su pesebre.

Universal Pictures

Back to the Future (1985)

Una de las historias más creativas, con sorpresas y giros que no cesan. Marty McFly viaja en el tiempo en un DeLorean, altera el pasado por error y debe hacer lo inimaginable para que sus padres se conozcan y así él pueda regresar al futuro tal como lo dejó. Un clásico de los años 80 del siglo pasado.

Warner Bros. Pictures

The Searchers (Centauros del desierto, 1956)

Género ya no tan popular como en los años 50 y 60 del siglo pasado, los westerns son de vista obligada en todo cinéfilo. Muchos son magistrales, pero si hay que empezar, qué mejor que por The Searchers, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne, sobre un hombre obsesionado por rescatar a su sobrina de los indios que la raptaron años atrás.

MGM

The Wizard of Oz (1939)

Han transcurrido 80 años desde su estreno y mantiene el mismo ingenio. Un gran logro del diseño de escenarios, de maquillaje y de la producción. La película fluye a un ritmo que nunca aburre y su elenco resulta cautivador. Las canciones ya son un clásico.

Twentieth Century Fox

Conquest of of the Planet the Apes (1972)

De todas las películas de El planeta de los simios, aparte de la original en 1968, quizás la más interesante es La conquista del planeta de los simios, pues es una metáfora perfecta de la revueltas y movimientos insurreccionales de los años 60 en las ciudades de Estados Unidos.

Paramount Pictures

The Truman Show (1998)

En esta era en la que hacemos parte de nuestra vida en redes sociales y ante una pantalla, esta película cuenta la historia de Truman (Jim Carrey), un hombre que ha vivido su vida entera como personaje de un programa de televisión sin saberlo. Es una historia conmovedora y totalmente relevante.

Universal Pictures

Jurassic Park (1993)

Pura magia. Un millonario crea un parque con dinosaurios cuyo ADN ha clonado en un laboratorio. Revolucionó totalmente los efectos visuales creados en computadoras y dio lugar a secuencias inolvidables, llenas de emoción. Sus efectos y secuencias no han envejecido.

Twentieth Century Fox

Miracle on 34th Street (1947)

La mejor es la original, con Maureen O'Hara y una pequeña Natalie Wood. "Cuando un anciano que asegura ser Santa Claus es recluido en un manicomio, un joven abogado decide defenderlo en un tribunal asegurando que es el verdadero Santa".

Universal Pictures

E.T. the Extraterrestrial (1982)

Quizás no propicie muchas reflexiones, pero es una película con suficiente corazón para derretir un tempano de hielo. La escena de Elliot volando en bicicleta, con la luna de fondo, es la materia de la que están hechos los sueños.

RKO Radio Pictures

It's a Wonderful Life (1946)

Dirigida por Frank Capra, esta película es, en realidad, una fábula moderna: un ángel es enviado a la Tierra para que ayude a un comerciante desesperado, mostrándole cómo habría sido la vida en su pueblo si él nunca hubiera nacido.

Some Like It Hot (1959)

Una comedia que nunca envejece. Una introducción perfecta a Marilyn Monroe y a la comedia de Billy Wilder, con Tony Curtis y Jack Lemmon como dos músicos que huyen de la mafia y se hacen pasar como mujeres en una banda femenina de gira por Florida.

Paramount Pictures

Raiders of the Lost Ark (1981)

Tiene algunos momentos que pueden asustar a los más pequeños (hay jump scares en el Pozo de las Almas y, en la secuencia final, cuando abren el Arca) pero es una emocionante películas de aventuras y acción, con un héroe memorable en el Indiana Jones interpretado por Harrison Ford. Es una de las películas más perfectas dirigidas por Steven Spielberg.

MGM Television/ABC

How the Grinch Stole Christmas! (1966)

La original, sin lugar a dudas. Un clásico del cine de animación, una obra maestra del director Chuck Jones basada en el famoso relato de Dr. Seuss. En Latinoamérica se llamó Odeón, el que quiso robarse la Navidad, aunque las nuevas generaciones lo conocen como el Grinch.

United Artists

West Side Story (Amor sin barreras, 1961)

Si hay que ver un musical, valen estas dos opciones: Singin' In the Rain (1952), considerado uno de los mejores musicales de la historia, o se puede seleccionar a West Side Story, con sus coreografías sobre bandas que pelean en Nueva York (y del que Steven Spielberg hizo un remake que espera estrenar en 2020).

The Boy with Green Hair (1948)

La película, dirigida por Joseph Losey, trata sobre la reacción de la gente ante un niño al que un buen día se le pone el pelo de color verde. Una metáfora sobre cómo la gente se asustar con lo que luce distinto.

Walt Disney Pictures

Swiss Family Robinson (1960)

Una emocionante película con actores de los estudios Disney, sobre una familia que naufraga en una isla y debe sobrevivir con los restos del barco encallado y los recursos de la isla. Son atacados por piratas y deben defenderse.

Associated Film Distribution/Henson Associates

The Muppet Movie (1979)

No se puede ser niño y no haber visto una película de Los Muppets. Y nada mejor que la primera.

Universal Pictures

To Kill a Mockingbird (Matar a un ruiseñor, 1962)

No es para niños pequeños, pero funciona para jóvenes cuando cumplen 13 años. Atticus Finch (Gregory Peck) es una fuente inagotable de lecciones morales y de saber conducirse por la vida, con justicia, respeto y empatía.

Twentieth Century Fox

Star Wars (1977)

Porque, ¿cómo ser niño y no verla?

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia.