Las películas que más esperamos en 2020

No vamos a entrar ahora en si Joker te gustó más o menos que Parasite. O si crees que Avengers: Endgame fue una de las grandes películas del año. Tampoco nos vamos a recrear en opiniones sobre esa tecnología de rejuvenecimiento de The Irishman, los cuestionamientos éticos que nos supuso Jojo Rabbit, si Frozen 2 es realmente mejor película que Toy Story 4 o lo mucho que te has divertido con Knives Out. Y es que esto va de 2020.

Y como que nunca es demasiado pronto para hablar del futuro, te contamos todos los títulos cinematográficos que se estrenan este año que viene y que queremos ver ya.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Esta película del Universo extendido de DC (DCEU por sus siglas en inglés) recupera a uno de nuestros personajes favoritos de Suicide Squad, Harley Quinn. Margot Robbie retoma el papel de esta examante del Joker convertida en justiciera. "Cuando el villano más perversamente narcisista de Gotham, Roman Sionis (Ewan McGregor), y su fiel mano derecha, Zsasz (Chris Messina), convierten en objetivo a una niña llamada Cass (Ella Jay Basco) la ciudad se moviliza para buscarla. Los caminos de Harley, Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) y Renee Montoya (Rosie Perez) se encuentran y el cuarteto no tendrá otra elección que unirse para vencer a Roman", dice la sinopsis oficial de la película de Warner Bros.

Estreno: 7 de febrero

La próxima de Pixar no es ninguna secuela de algún título ya conocido, sino una historia completamente original. Los hermanos, y elfos, Ian (voz de Tom Holland) y Barley (voz de Chris Pratt) viven en un mundo en el que sus habitantes han olvidado cómo usar la magia. Pero cuando Ian cumple 16 años ambos reciben un regalo que les obligará a embarcarse en un viaje para tratar de volver a creer en lo imposible y conseguir llevar a cabo con éxito un hechizo que les permita que su padre fallecido reaparezca durante 24 horas. Dan Scanlon (Monsters University) dirige y ha escrito el guión de esta historia.

Estreno: 6 de marzo

Después del fenómeno de taquilla que fue A Quiet Place en 2018 había indicios de que tendríamos una secuela de esta película de terror con ciertos paralelismos con Bird Box. John Krasinski retoma las funciones de director y su esposa, Emily Blunt, vuelve a ponerse delante de la cámara para este título en el que, después del final de la primera película, no esperamos volver a verlo a él también retomando su papel como actor. Habrá que ver también hasta qué punto es incómodamente silenciosa esta segunda parte.

Estreno: 20 de marzo

Entre The Lion King, Aladdin, Beauty and the Beast o Dumbo está claro que a Disney le ha dado por adaptar con actores de carne y hueso todos sus clásicos de animación. Y en 2020 le va a llegar el turno a Mulan. La cantante chinoamericana Liu Yifei será Mulan, la hija de un guerrero chino que se hará pasar por un hombre para defender su país y sustituir a su padre enfermo en la guerra.

Estreno: 27 de marzo

No Time to Die

No Time to Die es muy especial. No solo se trata del título número 25 en las adaptaciones para la gran pantalla de entregas del espía James Bond, también va a ser la última película de esta franquicia con Daniel Craig en el papel del agente del MI6. Por si eso fuera poco, la película está dirigida por Cary Joji Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) y viene con reescritura de guión de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Si contamos con la presencia de Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright y Léa Seydoux retomando sus papeles de entregas anteriores; y tenemos en cuenta que en esta película aparecen también Rami Malek, Lashana Lynch y Ana de Armas, está claro que talento no le va a faltar a No Time to Die.

Estreno: 8 de abril

La primera película de la Fase 4 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) tiene a Scarlett Johansson como protagonista. Es también la primera película de Marvel dirigida por una mujer en solitario, la australiana Cate Shortland. A Johansson se le unen en el reparto Rachel Weisz, David Harbour (Stranger Things) y Florence Pugh. Teniendo en cuenta el final de Avengers: Endgame y el trágico final con el que tuvo que enfrentarse este personaje, nos apetece reencontrarnos con Natasha Romanoff y su peluca pelirroja.

Estreno: 1 de mayo

The Woman in the Window

Joe Wright (Atonement, Pride & Prejudice) dirige esta adaptación del bestseller homónimo de 2018 de A. J. Finn del género de misterio. Amy Adams es la protagonista de esta historia, una mujer con agorafobia que no se atreve a salir de su casa en Brooklyn y se entretiene espiando por la ventana la vida de sus vecinos. Anthony Mackie, Gary Oldman y Julianne Moore complementan el reparto.

Estreno: 15 de mayo

Patty Jenkins vuelve a la silla de dirección y Gal Gadot vuelve a enfundarse en el traje de Wonder Woman en esta Wonder Woman 1984, que está ambientado en los años ochenta y donde nuestra heroína tendrá que enfrentarse a la supervillana The Cheetah (Kristen Wiig). Pedro Pascal también tiene un papel en la película. Oh, y lo mejor de todo, Chris Pine recupera su papel de Steve Trevor. Aunque no sabemos exactamente cómo o por qué teniendo en cuenta lo que sucedió con su personaje en Wonder Woman...

Estreno: 5 de junio

Soul

La otra película de Pixar en 2020 va a ser Soul e, igual que Onward, es también un título original. Jaime Foxx pone la voz de Joe, el protagonista de este título. En Soul, Joe es un profesor de escuela secundaria que en realidad querría ser músico de jazz. "En el momento en el que Joe cree que su sueño está fuera de su alcance, un paso inesperado lo envía a un mundo fantástico donde está forzado a pensar de nuevo en lo que significa realmente tener un alma. Y ahí conoce y se une a 22", dice la sinopsis oficial de la película. Tina Fey pone voz al personaje de 22.

Estreno: 19 de junio

In the Heights

Antes de saltar a la fama por su musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda concibió y escribió la música y canciones de In the Heights, un musical ganador de cuatro premios Tony que ahora se ha adaptado para la gran pantalla. Miranda produce esta película, en la que además interpreta un papel secundario. Anthony Ramos de A Star is Born es el protagonista de esta historia sobre Usnavi, el dueño de una bodega en el barrio Washington Heights de Manhattan.

Estreno: 26 de junio

Han pasado más de 30 años desde que Tom Cruise se pusiera por primera vez las gafas de sol de aviador de Maverick, el piloto engreído e incapaz de acatar órdenes.

Entendemos perfectamente que estés "feeling the need for speed" o sintiendo la necesidad de ver esta secuela en la que esperamos bronceado perfecto a causa de mucho vóley playa, sonrisitas arrogantes y secuencias de acción en el aire adrenalínicas con un protagonista por el que a veces parece que no pasen los años.

Eso sí, no esperes ver a Kelly McGillis recuperando su papel de instructora de vuelo y anterior novia de Maverick, ya que no se espera que su personaje aparezca en la película.

Estreno: 26 de junio

Minions: The Rise of Gru

Esta secuela de Minions, que a su vez era una precuela de Despicable Me, promete criaturas amarillas adorables y no necesariamente brillantes que muestran devoción hacia su jefe Gru (Steve Carell), el helado y las fiestas que acaban siendo un desastre.

Es posible que Minions: The Rise of Gru no sea la mejor película de animación de 2020 pero, por algún motivo, estos seres que hablan una mezcolanza a veces incomprensible de español, italiano, francés, japonés y quién sabe qué más son simplemente irresistibles.

Estreno: 3 de julio

Tenet

Christopher Nolan dirige y ha escrito el guión original de esta película y en realidad eso debería darte ya bastante información. Tenet se ha filmado en siete países diferentes y, según un comunicado de Warner Bros, está ambientada en el mundo del espionaje internacional. John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine y Kenneth Branagh forman parte del reparto de la película.

Estreno: 17 de julio

Morbius

Después del éxito de Venom llega Morbius, un nuevo título del universo de Marvel en Sony Pictures. El director sueco de origen chileno Daniel Espinosa dirige esta película que está protagonizada por Jared Leto en el papel protagonista. En Morbius, Leto interpreta el doctor Michael Morbius, "un bioquímico que trata de curar una enfermedad sanguínea mortal y se inyecta a sí mismo con un serum derivado de los murciélagos. Al convertirse en Morbius tiene todas las cualidades de los vampiros, incluido el gusto por la sangre humana", explica en su sinopsis de la película el blog especializado en cine Deadline.

Estreno: 31 de julio

Tom Clancy's Without Remorse

Basada en el bestseller de Tom Clancy Without Remorse y ambientada en el universo que el escritor creó con el personaje de Jack Ryan, esta película está protagonizada por Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) en el papel de John Clark, un Navy SEAL que se convierte en agente de la CIA y quiere vengar la muerte de su novia por culpa de un traficante de drogas de Baltimore.

Estreno: 18 de septiembre

The Many Saints of Newark

Para esta precuela sobre la vida del icónico mafioso televisivo Tony Soprano de The Sopranos, Michael Gandolfini interpretará la versión más joven del personaje inmortalizado por su padre en la serie de HBO, James Gandolfini. The Many Saints of Newark estará ambientada en las décadas de los sesenta y setenta y dirigida por el veterano director de televisión Alan Taylor y con guión del creador de The Sopranos, David Chase, y de Lawrence Konner.

Estreno: 25 de septiembre

Last Night in Soho

La nueva del director Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim vs. the World) está protagonizada por Anya Taylor-Joy (Split) Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) y Matt Smith (Doctor Who). Wright ha explicado que le apetecía hacer una película de terror psicológico ambientada en el barrio de Soho londinense, una zona donde ha pasado mucho tiempo.

Estreno: 25 de septiembre

Bios

Miguel Sapochnik, el director al que debemos ese episodio tan oscuro de la última temporada de Game of Thrones, se pasa a la pantalla grande con la dirección de esta película de ciencia ficción protagonizada por Tom Hanks y Caleb Landry Jones (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Hanks interpreta aquí a Finch, el último humano superviviente y un inventor a punto de morir. Finch construye un robot para que cuide a su perro cuando él ya no esté. Jones interpreta al robot con captura de movimiento.

Estreno: 2 de octubre

Death on the Nile

Da igual si Murder on the Orient Express en realidad no acabara de ser una maravilla. Kenneth Branagh vuelve a la dirección de una adaptación de un clásico de Agatha Christie y se pone de nuevo los exagerados bigotes del detective belga Hercule Poirot con esta Death on the Nile. Gal Gadot, Armie Hammer y Annette Bening completan el reparto de un film del que esperamos mucha intriga.

Estreno: 9 de octubre

La directora Chloé Zhao (The Rider) explicó durante la pasada edición de la convención de cultura popular Comic-Con que Eternals nos acercaría a este grupo de inmortales increíbles que quieren explorar lo que es ser humano y la humanidad. Salma Hayek es Ajak, la líder del grupo y un personaje que en los cómics era de hecho un hombre. Angelina Jolie se incorpora a la familia Marvel como Thena. Por no hablar de ese reencuentro entre los hermanos Stark: Richard Madden interpreta en esta película del MCU a Ikaris. Kit Harington, a su vez, es Dane Whitman, un no eternal también conocido por los fans de los cómics como Black Knight.

Estreno: 6 de noviembre

Dune

Esta nueva versión de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert está protagonizada por Oscar Isaac, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Javier Bardem. Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Arrival) se encarga de la dirección. La película está ambientada en un futuro lejano y cuenta la historia de Paul Atreides (Isaac), cuya familia controla el planeta desierto Arrakis, un poder muy codiciado entre las familias nobles y que provoca que los traicionen.

Estreno: 18 de diciembre

West Side Story

No sabemos si era necesario un remake de la película musical de 1961 West Side Story. Pero cuando Steven Spielberg se propone dirigir algo es difícil cuestionarlo. Ansel Elgort (The Goldfinch) interpreta a Tony y la actriz novel Rachel Zegler a Maria en esta nueva versión del musical de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim inspirado por Romeo y Julieta de William Shakespeare.

Estreno: 18 de diciembre

Seguro que nos hemos dejado títulos en esta lista. Déjanos un comentario y dinos qué te apetece ver más en 2020. Una cosa está clara, en 2020 nos vemos en el cine.