Alquila películas de Amazon por solo US$1 durante el verano

Amazon

Con el inicio no oficial del verano este fin de semana largo, es posible que tengas un poquito más de tiempo para ver una película, o dos... o muchas.

Amazon lanzó este viernes una promoción para que puedas alquilar películas en alta definición por solo US$1, un descuento de US$4 (o 80 por ciento) de su precio regular. Una vez que alquiles una película, podrás reproducirla por un periodo de 30 días.

Puedes escoger de un total de 51 películas incluyendo algunas con temas de tecnología como Interstellar, The Internship, y Independence Day. Y si piensas ir a ver Solo: A Star Wars Story cuando estrene en los cines este viernes, podrías también aprovechar y ver Rogue One: A Star Wars Story y Star Wars: The Force Awakens en casa por apenas un dólar.

La única limitación es que la oferta está disponible solo para miembros de Amazon Prime.

