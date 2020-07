Cómo pueden prepararnos las películas para el próximo desastre natural

Frank Trapper/Corbis vía Getty Images

Este pasado mes de marzo, cuando en California se impusieron órdenes para quedarse en casa a causa del coronavirus, me di cuenta de que era el momento perfecto para ver Contagion. Y después de hacerlo decidí que quería aspirar a ser el personaje de Matt Damon en la película. O el de su hija. Básicamente consiguen llegar al final bastante enteros.

Este título de 2011 dirigido por Steven Soderbergh se centra en una pandemia con un virus muy similar al que nos estamos enfrentando en estos momentos (aunque mucho más letal). El personaje de Damon es inmune, pero se encarga de que su hija adolescente tome todas las precauciones posibles para no ponerse enferma: aislamiento, uso de máscara y evitar el contacto con otros a toda costa. No he sido la única en tratar de hacer terapia con Contagion, la película ha sido una de las más vistas de iTunes.

Ya sé que solo es una película, pero aprendí mucho sobre transmisión y prevención de enfermedades con Contagion. No en vano es un título que fue alabado por su veracidad científica. Y me hizo pensar sobre qué más podríamos aprender de otras películas sobre desastres naturales. Las hay sobre terremotos como San Andreas o The Quake. Hay películas sobre tsunamis, como The Wave o Lo imposible. Incluso hay títulos sobre el impacto del cambio climático, como The Day After Tomorrow.

"¿Aprendemos algo de ellas? Claramente no. Contagion se hizo hace bastante tiempo", dice la profesora Phyllis Nagy, que lidera el departamento de escritura de guión en la Escuela de Teatro, Cine y Television de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). También señala que cuando la película de 1974 Earthquake se estrenó no representó ningún tipo de cambio en cuanto a preparación para terremotos en California. "Se estrenó en cines con algo llamado Sensurround. Podías sentir el terremoto en el cine".

"La primera tarea de Hollywood es entretener a la gente", dice Ann Merchant, directora ejecutiva adjunta de la oficina de comunicación de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

Merchant lidera el Science & Entertainment Exchange, un programa que pone en contacto a cineastas, productores y guionistas con una base de datos de más de 2,400 científicos e ingenieros.

"Incluso si vives en una zona en la que se supone que no hay terremotos", dice Merchant, "sigues pudiendo vivir uno, viendo una película en la que haya un terremoto".

"El cine y la televisión son una forma de currículo accidental", explica.

Los ingredientes de las películas sobre desastres naturales

Nagy, que está nominada a un Oscar por su trabajo en el guión de la película de 2015 Carol, disecciona la fórmula que siguen la mayoría de películas sobre desastres naturales. "Alguna gente muere. Pero se mueren como héroes y el protagonista de la película sobrevive", dice. "La idea de que vaya a haber un superviviente ofrece una sensación de consuelo. Tú eres el superviviente de tu propia narrativa".

Las películas contemporáneas sobre desastres naturales no pueden estar faltas de esperanza. "La Tierra y sus habitantes tienen que sobrevivir. Incluso si el héroe, y esto es una variación, muere salvando el mundo".

Nagy también cree que las películas sobre desastres naturales tienen que incluir siempre ese elemento de "desastre".

"Si es una película de terremotos, tiene que haber un terremoto. Necesitas el espectáculo", dice.

Piensa en la película de 2015 San Andreas. El filme protagonizado por Dwayne Johnson, en el papel de un bombero de Los Ángeles, es realmente espectacular e incluye varios terremotos de grandes dimensiones que sacuden Los Ángeles y San Francisco. Pero incluso con todos los rascacielos caídos, la película no muestra los millones de muertes que resultarían de tal devastación. Al final del día, el personaje de The Rock se reconcilia con su esposa y ambos rescatan a su hija y encuentran un final feliz.

El poder de la ciencia

Merchant reconoce que las películas no siempre son completamente verídicas desde un punto de vista científico pero habla de los beneficios de las representaciones científicas incluso en estas ocasiones. El profesor Thomas Jordan, miembro de la Academia de Ciencias, fue consultor en San Andreas. Cuando la película se estrenó, varios medios entrevistaron a Jordan sobre ciencia en materia de seguridad y terremotos. "Le dieron cobertura nacional", dice Merchant. "Le habló de su ciencia a una audiencia que de otro modo tal vez no hubiera oído hablar de él".

El Science & Entertainment Exchange se lanzó en 2008 y desde entonces ha ofrecido consultoría a unos 3,000 títulos entre películas y series de televisión, San Andreas y Contagion entre ellas. La investigación científica prueba que las películas tienen un impacto en las ideas científicas que se forma la audiencia y este programa quiere aprovechar eso al máximo. "Somos la Academia Nacional de Ciencias, no lanzamos este programa porque pensamos que sería divertido ir a Hollywood", dice Merchant. "Lo hicimos porque los estudios científicos demuestran la efectividad de esta estrategia".

Pero no fue una película lo que finalmente convenció a la profesora Nagy a hacerse con un kit para emergencias. Fue una conversación con un oficial de seguridad que le explicó lo que podía pasar durante un terremoto de magnitud 7.0 o superior, sobre todo a alguien que vivía en un edificio alto.

Después de más de siete años viviendo en el área de la bahía de San Francisco, todavía no tengo kit para emergencias. Pero llevo queriendo hacerme con uno todo este tiempo.

Las muchas películas sobre desastres naturales que he visto estas últimas semanas de encierro me han instruido sobre la necesidad de comprar uno y sobre mucho más. Tienes que ser consciente de los peligros concretos de la zona en la que vives, ya sean terremotos, huracanes o tsunamis. Contrata un seguro de viajes, ten listo un plan de evacuación, designa una persona de contacto a quien llamar en caso de emergencia, haz una clase de primeros auxilios. Y en realidad no puedo insistir lo suficiente sobre este punto: aprende a nadar si no sabes.

Porque al fin y al cabo y tal como dice Merchant: "No creo que nadie crea que The Rock vaya a dejarse caer desde un helicóptero para sacarnos de un desfiladero profundo y salvarnos".

Lástima.