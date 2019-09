Las películas de Apple TV Plus se estrenarán primero en cines: reporte

Agrandar Imagen Connie Guglielmo/CNET

Apple tiene una estrategia para su servicio de video por streaming Apple TV Plus diferente a la empleada por Netflix y otros rivales.

La compañía con sede en Cupertino quiere que sus películas de mayor renombre se estrenen en cines tradicionales días antes de que ese mismo contenido llegue a su servicio por Internet, de acuerdo con The Wall Street Journal. Esta estrategia está pensada para que Apple TV Plus atraiga a más directores y productores, dice el reporte.

El estreno de películas exclusivas en cines es una estrategia de Apple para demostrar a directores y productores que sus películas también llegarían a los cines, no solo al servicio por Internet. Algunos cineastas no han querido participar en los servicios por streaming ya que para concursar por un premio cinematográfico es necesario que las películas también se exhiban en cines tradicionales.

El Journal dice que On the Rocks de Sofia Coppola, una exclusiva de Apple, será una de las primeras películas de Apple TV Plus que se exhiben en cines a mediados de 2020.

La industria cinematográfica solicita que las películas que se exhiban en cines deben tener una exclusiva de tres meses y luego pueden llegar a Internet, dice el reporte. Netflix normalmente lo que desea hacer es que el estreno sea simultáneo, tanto en cines como en su plataforma. Roma, una película de Alfonso Cuarón exclusiva de Netflix fue nominada a mejor película y mejor director en la premiación de los Oscar de 2018; la película fue exhibida en algunas salas para poder ser nominada.

Apple TV Plus fue anunciado a principios de año y llegará el 1 de noviembre por un costo de US$4.99 al mes, la mitad de lo que Netflix cobra por su suscripción base. Apple no ha especificado si el precio de suscripción anunciado limita la reproducción simultánea o la calidad de streaming.