La nueva película de Phineas and Ferb ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

Emitida originalmente en Disney Channel entre 2007 y 2015, Phineas and Ferb cuenta con fanáticos de distintas edades, tanto niños como los ahora veinteañeros que vieron la serie animada hace tres lustros. Y ahora Disney se prepara para estrenar una película el 28 de agosto de 2020 en Disney Plus.

Su kilométrico título es Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe, del que Walt Disney Records lanzará una banda sonora original el mismo día del estreno de la película.

Ganadora de tres premios Emmy, la serie sigue las aventuras de dos hermanastros, Phineas y Pherb, quienes erigen fantásticas edificaciones y dispositivos que alarman a su malcriada hermana Candace, quien nunca puede dejarlos en evidencia ante sus padres. En paralelo, la mascota de la casa, Perry el ornitorrinco, tiene una doble vida como agente secreto, enfrentado al malvado Dr. Doofenshmirtz.

En la película, Phineas y Ferb emprenden un viaje a través de la galaxia para rescatar a su hermana Candace, quien, "tras ser secuestrada por alienígenas, encuentra una utopía en un planeta distante, libre de hermanitos molestos", indica el comunicado de Disney Plus.

Las voces en inglés de la serie también participan en la película: Ashley Tisdale como Candace Flynn; Vincent Martella es Phineas Flynn; Caroline Rhea da voz a la madre, Linda; Dee Bradley Baker como Perry el ornitorrinco; Alyson Stoner como Isabella; Maulik Pancholy como Baljeet; Bobby Gaylor como Buford; Olivia Olson como Vanessa Doofenshmirtz; Tyler Mann como Carl; Dan Povenmire como Dr. Heinz Doofenshmirtz; y Jeff Marsh da voz al Mayor Monogram.

Al reparto se suman David Errigo Jr., Ali Wong, Wayne Brady, Diedrich Bader y Thomas Middleditch (Silicon Valley).

Las cuatro temporada de Phineas and Ferb y la película exclusiva de Disney Channel Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension están disponibles en .