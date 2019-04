Quizás nunca hayas escuchado hablar de los Eternos (The Eternals). Pero te has cruzado con uno sin saberlo.

Se rumorea que The Eternals será uno de los nuevos grupos de superhéroes que se unirá al Universo Cinematográfico Marvel. Se ha reportado que las estrellas Angelina Jolie y Kumail Nanjiani están entre sus intérpretes. Y para tener una idea cuán poderosos son, fíjate en el Eterno que ya ha aparecido en películas: Thanos.

El enorme genocida de piel púrpura fue el centro de la trama en Avengers: Infinity War y ahora encara un enfrentamiento final en Avengers: Endgame. Luego de esta película, se inicia una nueva era para el Universo Cinematográfico Marcel -- la Fase 4 -- introduciendo a nuevos personajes de los cómics de Marvel. Al igual que ocurrió en Captain Marvel y Guardians of the Galaxy, algunas de estas historias viajarán al espacio para dar cabida a algunos de los héroes cósmicos de las historietas de Marvel.

Eamonn M. McCormack/Getty Images

La película de The Eternals está en fase de desarrollo con Chloe Zhao al parecer en el cargo de directora. Su película previa, The Rider, obtuvo una puntuación de 92 en la página Web hermana de CNET en Español, Metacritic. Pero The Rider es una película naturalista independiente, que está a años luz de las películas de golpes y efectos visuales de Marvel Studios. Los resultados serán ciertamente interesantes.

¿Quiénes son The Eternals?

Thanos quizás sea el único Eterno que hemos visto en pantalla, pero The Eternals tiene una historia de larga data en los cómics, que se inicia en 1976. Fueron creados por Jack Kirby -- co-creador de los Avengers, los Fantastic Four y los X-Men -- luego de que concibiera a los muy parecidos New Gods para DC Comics seis años antes.

En los cómics, The Eternals son una rama evolutiva de la humanidad que vive en la Tierra, que posee mayores poderes y vidas más largas. The Celestials (Los Celestiales), un grupo dioses del espacio, los creó para defender a la Tierra.

Marvel Comics

Conoce al equipo

Uno de los personajes vinculados con la nueva película es Eros, quien resultará de extremo interés para los fanáticos de las películas de Marvel debido a que es el hermano de Thanos. En los cómics, Eros mató a su madre, Sui-San, y a su padre, Mentor. Puede volar y manipular psíquicamente las emociones de otras personas, y fue integrante de los Avengers con el nombre de superhéroe de Starfox (no debe confundirse con la serie de Nintendo).

Eros hizo su primera aparición en el ejemplar Iron Man No. 55 (1973), en la que también hicieron su debut en los cómics Thanos y Mentor. Los orígenes de este trío de personajes fue revelado posteriormente y fue unido, de manera retroactiva, con la historia de The Eternals cuando Kirby los hizo protagonistas de su propia historieta tres años después.

Se rumorea que los personajes que aparecerán en la película son Eros/Starfox, Piper, Elysius, Gilgamesh, Ikaris, Sersi, Makkari, Thena y Zuras, con Druig como el villano. Si deseas conocer más sobre estos personajes de los cómics, puedes consultar la guía publicada por nuestra página Web hermana, ComicBook.com.

Este es el elenco

En marzo de 2019, Angelina Jolie fue vinculada con la película, posiblemente en el papel de Sersi. Kumail Nanjiani, estrella de Silicon Valley, The Big Sick y The Twilight Zone, también está en conversaciones con Marvel.

¿Cuándo podrá verse la película?

Marvel no ha confirmado oficialmente The Eternals así que no hay fecha de estreno todavía. Pero varios reportes indican que se filmará en 2019, junto con la también rumoreada película sobre Black Widow.