La película Joker ya tiene a su Bruce Wayne: reporte

La película Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix como el archienemigo de Batman, anunció el miércoles que ya seleccionó a quien interpretará al joven Bruce Wayne: el actor infantil Dante Pereira-Olson (Happy!), según reportó ComicBook.com.

El filme cuenta la historia de origen del Guasón en Ciudad Gótica, cuando todavía se llamaba Arthur Fleck y no había adquirido la identidad del lunático criminal de cabello verde, tez blanca y boca maquillada de payaso.

El casting del joven Bruce Wayne, que habrá de crecer y convertirse en el futuro Batman, se suma a un elenco que ya cuenta con el actor Brett Cullen en el papel del millonario Thomas Wayne -- rol que rechazó Alec Baldwin -- y con Douglas Hodge como el mayordomo Alfred Pennyworth.

Según la página Web Gizmodo, si bien la historia se centra en el Joker, introducir a Bruce Wayne puede resultar útil para establecer un vínculo entre ambos personajes y que pueda fructificar en futuras entregas, si las hay.

Dirigida por Todd Phillips, Joker incluye en su elenco también a Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Josh Pais y Shea Whigham.

Phoenix y el joven Pereira-Olson ya trabajaron juntos en la película You Were Never Really Here (2017).

Joker se estrenará en cines el 4 de octubre de 2019.

