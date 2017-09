La película ‘It’ batió récords de taquilla en su estreno

New Line Cinema

Hay quienes tienen miedo de los payasos pero ese no fue el caso de It este fin de semana.

La adaptación de la novela de Stephen King -- lee la reseña de CNET en Español -- derribó varios récords de taquilla en su primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos.

Según la página Web Box Office Mojo, la película de horror recaudó US$123.1 millones en 4,103 pantallas en Estados Unidos. Impresionante, si se toma en cuenta que el Huracán Irma obligó a decenas de miles de personas a evacuar las ciudades costeras de Florida y Georgia.

It se ubicó como la tercera recaudación más alta de una película de 2017 en su primer fin de semana. Sólo Beauty and the Beast y Guardians of the Galaxy Vol. 2 generaron más ingresos.

Ayudada por las críticas positivas -- tiene una puntuación de 70 en Metacritic, por ejemplo --, It impuso un récord para el mejor debut en septiembre, superando los US$48.5 millones recaudados por Hotel Transylvania 2 en 2015.

El filme, dirigido por el argentino Andrés "Andy" Muschietti, también fijó un nuevo récord para el debut de una película de terror, dejando atrás a Paranormal Activy 3, que recaudó US$52.6 millones en 2011.

Y si se dirige la mirada a las películas de clasificación R -- para mayores de 17 años de edad -- el lanzamiento de It sólo ha sido superado por Deadpool, que generó la todavía impresionante cifra de US$132.4 millones en 2016.

Además, It recaudó US$62 millones en otros 46 mercados fuera de Estados Unidos, para un total global de US$185 millones en su primer fin de semana de exhibición. Nada mal para una película cuyo presupuesto de producción se estima en US$35 millones.

It cuenta la historia de siete adolescentes en 1989, en el pequeño pueblo de Derry, Maine, que deben enfrentar a una entidad malvada que se alimenta del miedo de los niños. Su aspecto externo es el de un payaso llamado Pennywise, interpretado por el actor Bill Skarsgård.

