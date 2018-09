Película de los hermanos Coen para Netflix ya tiene tráiler y fecha de estreno

Netflix dio a conocer la fecha de estreno y el primer tráiler de la película que los hermanos Coen dirigieron para Netflix. Se llama The Ballad of Buster Scruggs y se estrenará el 16 de noviembre.

El pasado fin de semana el filme ganó el premio a mejor guión en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde tuvo su debut mundial. Se espera que Netflix estrene el filme en algunas salas de cine de Estados Unidos antes de su debut en la plataforma, para garantizar que la película puede ser considerada para los premios Oscar de 2019, pero Netflix no ha revelado por ahora su estrategia de lanzamiento en cines para The Ballad of Buster Scruggs.

Originalmente el proyecto fue concebido como una serie antológica, al estilo Black Mirror, en el que cada episodio cuenta una historia diferente. Pero los hermanos Joel y Ethan Coen -- ganadores del premio Oscar a mejor guión original por Fargo (1997) y No Country for Old Men (2008) -- decidieron transformar el proyecto a película, manteniendo el concepto de antología.

La película pertenece al género western y cuenta seis historias distintas ambientadas en el Lejano Oeste: La primera (llamada al igual que el filme) es The Ballad of Buster Scruggs y narra la historia de un cantante con buena puntería; en Near Algodones, un aspirante a ladrón de bancos obtiene lo que se merece; Meal Ticket es un cuento gótico sobre dos cansados artistas itinerantes; All Gold Canyon es una historia sobre un minero que busca oro; The Gal Who Got Rattled trata sobre una mujer que encuentra una inesperada promesa de amor abordo de un vagón de tren que cruza las praderas; y, finalmente, The Mortal Remains, se centra en un grupo de extraños que se ven obligados a viajar juntos en una carreta de pasajeros.

El elenco de la película está integrado por Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan, Tyne Daly y Tom Waits, entre otros.

The Ballad of Buster Scruggs se estrenará el 16 de noviembre en Netflix.

