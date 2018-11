Película animada de Super Mario Bros. será estrenada en 2022

Nintendo

Todo indica que Super Mario Bros. se dirige a la gran pantalla.

El fundador de la empresa de animación Illumination, Chris Meledandri, planea desarrollar una película animada de Super Mario Bros., y el filme podría llegar a las salas de cine en 2022, según Variety. Meledandri es el productor detrás de exitosas películas animadas como Despicable Me y The Secret Life of Pets, entre otras.

Meledandri está trabajando con el diseñador y productor del popular videojuego, Shigeru Miyamoto, para garantizar que la adaptación será fiel al juego mismo.

"Es una tarea ambiciosa", contó Meledandri a Variety. "El desafío es tomar cosas muy finas en su forma original y dotarlas de una profundidad que no comprometa lo que las generaciones de fanáticos adoran de Mario, sino que sean orgánicas con la iconografía y puedan soportar una historia con una estructura de tres actos".

La nueva película producida por Meledandri, The Grinch, basada en el cuento de Dr. Seuss, llega el 9 de noviembre a las salas de cine.

Illumination no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre el proyecto.

