Pedro Pascal será el villano de Wonder Woman 1984

Ya tenemos un nuevo villano en Wonder Woman 1984.

Pedro Pascal, conocido por interpretar a Oberyn Martell en la serie Game of Thrones, será Maxwell Lord en la secuela de Wonder Woman que protagoniza Gal Gadot, confirmó la directora Patty Jenkins el jueves. Ya se sabía que Pascal aparecería en el filme, pero su personaje seguía siendo un misterio hasta ahora.

"Bueno, hola... Max", tuiteó Jenkins, etiquetando a Pascal en una imagen del Sr. Lord extraída de los cómics. Jenkins y Pascal trabajaron juntos en la película de TV Exposed (2015).

En las historietas, Lord puede controlar a otros con su mente, aunque hacerlo tiene un efecto negativo en su cuerpo.

Son tiempos ajetreados para Pascal, quien también es la estrella, en el papel de un cazarrecompensas, en la próxima serie de Star Wars The Mandalorian en la nueva plataforma de streaming Disney Plus. En el show, Pascal interpreta a un pistolero del planeta Mandalore que vive aventuras en los confines de la galaxia. The Mandalorian se estrena el 12 de noviembre.

La película Wonder Woman 1984 se estrena el 5 de junio de 2020, seis meses después de su fecha original de lanzamiento en diciembre de 2019, para evitar competir con Star Wars: The Rise of Skywalker.

La película de la héroe de DC también cuenta con la participación de Kristen Wiig como la súper villana Cheetah . Cheetah ha sido desde hace décadas la archirrival de la Mujer Maravilla, con cuatro encarnaciones diferentes desde su debut en 1943.

El esperado primer tráiler de <em>Wonder Woman 1984</em> se espera que sea lanzado el 8 de diciembre de 2019.