Pedro Pascal nos sedujo a muchos por primera vez con su Oberyn Martell de Game of Thrones: un guerrero y aristócrata bisexual con sed de venganza y mucha capacidad para el hedonismo. Por suerte, el escalofriante final de Martell en la serie no significó el final de la carrera de este chilenoestadounidense. Sino todo lo contrario. Conversamos telefónicamente con Pascal para hablar de ese agente Peña de Narcos que acabó de ponerlo en el firmamento de Hollywood y de una carrera cinematográfica cada vez más prometedora. El actor estrena ahora The Equalizer 2, junto a Denzel Washington, y se prepara para unos meses donde también lo veremos junto a Oscar Isaac en Triple Frontier o dirigido por Patty Jenkins en esa Wonder Woman 1984 que no podemos esperar para ver.

Queremos empezar preguntándote por Denzel Washington. No lo conocías y creo que fue muy simpático el primer día de rodaje de The Equalizer 2...

Sí, no lo conocía personalmente. Pero lo conocía como estrella de películas toda mi vida. De muy joven lo vi en su primera película, que fue una adaptación que él hizo en Broadway (A Soldier's Story/La historia de un soldado) y después fue uno de los únicos del elenco original que quedó en la película. Así que (yo) estaba demasiado nervioso. Es uno de mis actores favoritos. Tiene una presencia en el cine que es demasiado poderosa. No dormí mucho la noche anterior a mi primer día de rodaje. Cuando llegaron a golpear mi puerta a las seis de la mañana en mi tráiler, pensé que era un asistente de producción que me iba a llevar a maquillaje, para empezar el día. Abro la puerta y es Denzel Washington, presentándose, cariñoso, simpático, divertido... Hablamos como 20 minutos sobre la escena que íbamos a hacer y después una hora sobre otras cosas. Y nos hicimos amigos. Me trató como un príncipe.

¿Fue algo habitual en el rodaje lo de esta camaradería?

La pasamos muy bien. Yo pensé que ese primer día nunca iba a ser así de nuevo. Pero la próxima vez que lo vi, me trató como a un compañero. Yo creo que era muy importante por nuestros personajes, porque somos compañeros en la película. Tenemos un pasado juntos. Él es el hombre más importante en mi vida, me enseñó todo lo que sé. Soy soldado como él. Y en ese sentido hubo un elemento como si nos conociéramos de toda la vida.

Tu personaje y el suyo no dejan de ser asesinos profesionales. ¿Cómo abordas esto como actor?

Es el elemento más entretenido porque por fuera un personaje como Robert McCall (Washington) o el mío, David York, uno (está) casado, el otro leyendo un libro calladito en un restaurante... podrían ser cualquier persona que pasa y que uno ve en su día. Pero tienen la capacidad de proteger o atacar con el talento más poderoso del mundo.

El personaje de Denzel en esta película es un conductor de Lyft, con una historia personal muy interesante. ¿Ha cambiado tu percepción de estos profesionales después de la película?

No me ha cambiado la percepción. He vivido más de 20 años en Nueva York y he tomado muchos taxis y [he tenido] muchas conversaciones a veces como borracho [en el asiento trasero] o apurado o totalmente relajado. Y aprendiendo demasiado de una persona de otro mundo, de otra cultura, otra edad... [Se establece] una conexión como muy profunda entre pasajero y conductor. Es una experiencia muy específica, que empieza y termina. Y me encanta este personaje que conocimos en la primera película, que ya sabemos de lo que es capaz. Uno entra a ese coche y no lo sabe. El público sabe de lo que es capaz el conductor. Si estás en peligro, estás protegido. Muy interesante ese concepto.

Quería preguntarte por Narcos. No volverás para la cuarta temporada. ¿Crees que había llegado el momento de decirle adiós a tu personaje?

Creo que el secreto de la serie siempre ha sido que el cuento es el mundo de los narcotraficantes, que incluye a Escobar, el cártel de Cali, los cárteles que están en México. Es un mundo entero afectado desde ese tipo de cuentos. Ese es el personaje principal. Mi contrato siempre fue de tres años, así es que... Echo mucho de menos a Peña, no quería despedirme. Pero Narcos no era él.

Y en realidad llevas el último año haciendo muchísimo cine...

Toda mi vida quería hacer cine. Es como un sueño que me está pasando. Increíble. Pero entiendo también lo que está pasando en televisión. Está al mismo nivel y a veces ha pasado el nivel del cine. Me encantaría volver a la televisión, volver al teatro, seguir haciendo películas. Siempre tenía entendido que ser actor es ser una persona que puede ser parte de todos. Disponible para todo.

¿Qué te llaman más por la calle: agente Peña o Oberyn Martell?

Depende dónde estoy. Si estoy en Estados Unidos me dicen más Oberyn Martell. Si estoy en Inglaterra me dicen más Javier Peña. En Europa todos están viendo Narcos. Creo que acá en Estados Unidos siguen un poquito bajo la impresión que es una serie en español sólo para latinos.

Yo he de decir que con Narcos aprendí mucho español, mucho argot específico de Colombia...

Me encanta el acento colombiano. Creo que es mi favorito. De joven mi papá tenía compañeros colombianos y fuimos a Colombia. Me fascinó el acento. Así que (con Narcos) no era todo nuevo para mí pero es interesante ver cuándo empezó a salirme el slang colombiano en la segunda y tercera temporadas. No lo puedo repetir porque son puros bad words.

¿Qué tipo de espectador eres? ¿Te gusta ir al cine, ver la televisión en casa, aprovechar cuando vuelas para ver cosas que no te dio tiempo de ir a ver al cine?

Todo eso. He tenido como esta semana más o menos libre y lo que he hecho es ir al cine y no sólo a lo nuevo. El sábado fui a un cine muy grande a ver 2001 de Stanley Kubrick. Si estoy en Nueva York me gusta ir a ver amigos en el teatro. Me gusta leer. A veces en el avión ya tengo elegido lo que voy a ver porque voy a tener la paciencia y el tiempo para ver algo un poquito más largo, como una serie de documentales.

Para acabar tengo que preguntarte por Wonder Woman 1984. ¿Qué nos puedes contar? Hemos visto ya unas fotos con Gal Gadot y Chris Pine muy prometedoras...

¡Ustedes han visto más fotos que yo! Están robando fotos del set. Pero te puedo decir que trabajé con Patty Jenkins antes. Hace muchos años, en un piloto de televisión que no lo compraron (Exposed). Trabajé con ellos como cuatro días y nada más. Y mi sueño, te lo juro, era ojalá de poder trabajar con ella de nuevo. Y, que sea esto, es una locura.

The Equalizer 2, dirigida por Antoine Fuqua, se estrena en Estados Unidos el 20 de julio. En España podrá verse a partir del 10 de agosto. El Justiciero 2 podrá verse en México a partir del 17 de agosto.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.