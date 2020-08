Peacock transmitirá en streaming las ocho películas de Harry Potter

Warner Bros. Pictures

Peacock, la plataforma de streaming propiedad de NBCU y lanzada en abril de 2020, anunció que emitirá las ocho películas de la saga Harry Potter por un período de seis meses, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021.

"La franquicia Harry Potter es apreciada por gente de todas las edades y representa la calidad de entretenimiento que los usuarios esperan encontrar en Peacock", explicó Frances Manfredi, presidente de adquisición de contenido y estrategia de Peacock, en un comunicado. "Hemos construido una colección de clase mundial con películas y series icónicas, y seguiremos expandiendo la biblioteca de películas con títulos valiosos de NBCUniversal y de otros estudios que sorprenderán a los usuarios de Peacock".

Reproduciendo: Mira esto: Jugamos Harry Potter: Wizards Unite y te damos trucos...

En octubre, Peacock hará disponibles en streaming las películas Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007), Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009), Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1 (2010) y Part 2 (2011).

El comunicado de Peacock no hace referencia a la disponibilidad de la saga Harry Potter en HBO Max, servicio que anunció en mayo de 2020 que también incluye en su catálogo las ocho películas basadas en los libros de J.K. Rowling.

Peacock también anunció que en los próximos seis meses incorporará a su catálogo nuevos títulos, incluyendo Alex Cross; The Big Lebowski; Brokeback Mountain; The Conjuring; Dolphin Tale; E.T.; Moonrise Kingdom y muchos más.