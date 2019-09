Peacock: El servicio de streaming de NBC hará su debut en abril de 2020

NBCUniversal/Screenshot by Oscar Gonzalez

NBC lanzará la plataforma de streaming Peacock en abril, reveló NBCUniversal el martes 17 de septiembre. Peacock busca lograr éxito en el negocio del streaming ante un nutrido grupo de competidores apoyándose en series como The Office y Parks and Recreation, películas de su estudio y contenido original que incluye varios reboots (incluso algunos son reboots de viejos reboots).

La compañía no precisó cuál será el costo de la suscripción al servicio, más allá de confirmar que Peacock tendrá una versión a la que habrá que suscribirse y otra que será soportada por publicidad. El modelo dependiente de publicidad quizás tenga un precio inferior, similar al de los servicios de streaming rivales Hulu y CBS All Access, pero reportes previos indicaron que NBC desea que sea gratis. (Nota de redacción: CBS es la corporación a la que pertenecen CNET y CNET en Español).

De acuerdo al reporte de Deadline, NBCUniversal tiene planes de producir un reboot de The Office, la que ya es en sí el reboot de una serie británica. El relanzamiento de The Office se uniría a otros reboots: Los de Punky Brewster, Saved by the Bell y Battlestar Galactica (versión nueva también de una serie de ciencia ficción de la década de 1970) que prepara Sam Esmail, creador de Mr. Robot.

The Office seguirá disponible en Netflix en Estados Unidos hasta enero de 2021.

Peacock –pavo real en español, y un guiño al logotipo emblemático de la NBC– será lanzada en un momento en el que casi todas las grandes compañías de medios están creando sus propias plataformas de streaming. Competirá contra un gigante consolidado como Netflix, el servicio de streaming por suscripción más grande del mundo con más de 150 millones de suscriptores. También enfrentará a nuevos servicios como el de Disney llamado Disney Plus y el desarrollado por WarnerMedia, propietaria de HBO, que tiene por nombre HBO Max, sin olvidar al servicio de streaming de gran presupuesto de Apple nombrado Apple TV Plus.

Peacock no será la primera incursión de NBC en el negocio del streaming. Por años, fue accionista de Hulu. Pero la corporación dueña de NBCUniversal, Comcast, decidió vender su porción accionaria minoritaria en Hulu a Disney a inicios de 2019. NBC también invirtió en un servicio de streaming en el nicho de comedia llamado Seeso en 2014, pero cerró operaciones menos de tres años después.

La compañía afirma que tendrá más de 15,000 horas de contenido disponible, y Peacock será el "escenario central" para ver en streaming las Olimpiadas de verano 2020 en Tokio, Japón

Otros contenidos destacados incluyen:

Shows emitidos originalmente en NBC como 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Frasier, Saturday Night Live, Cheers, Downton Abbey y The Real Housewives.



Series originales en proceso de producción y desarrollo por el animador Jimmy Fallon; el productor de Saturday Night Live, Lorne Michael; la estrella de cine Jada Pinkett Smith; y el creador de The Good Place, Mike Schur.

Películas de Universal Pictures, Focus Features y Dreamwork Animation como Bridesmaids, Casino y la franquicia Fast & Furious.

Programa animados originales creados por Dreamworks Animation, el estudio detrás de éxitos como Shrek y Kung-Fu Panda.

Contenido en español proveniente de Telemundo, incluyendo shows originales.

El comunicado de NBC incluyó un resumen más extenso del contenido confirmado para Peacock.

"El nombre Peacock rinde homenaje al contenido de calidad que las audiencias han llegado a esperar de NBCUniversal", afirmó en la nota de prensa Bonnie Hammer, presidente de la división de emprendimientos digitales y contenidos directos al consumidor de NBCUniversal.