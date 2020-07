Peacock: Lo que necesitas saber del nuevo servicio de streaming de NBC

Angela Lang/CNET

A finales de 2019 fue Apple TV Plus, seguido de cerca por Disney Plus. Este año han sido Quibi y luego HBO Max. Y con el lanzamiento de Peacock este 15 de julio se cierra la etapa de estrenos de nuevos servicios de streaming que quieren competir con plataformas ya establecidas o lanzadas anteriormente como Netflix, Hulu, Amazon Prime Video o CBS All Access.

Peacock es el nuevo servicio de streaming de NBCUniversal que incluirá contenido de NBC, Bravo, USA Network, SYFY, Oxygen, E!, CNBC, MSNBC, NBCSN, Golf Channel, Universal Kids, A&E, ABC, CBS, The CW, FOX, HISTORY, Nickelodeon, Showtime, Universal Pictures, DreamWorks, Focus Features, Illumination, ViacomCBS, Paramount, Lionsgate, Warner Bros. y Blumhouse. Además de producir contenido original, como la nueva serie disponible con el lanzamiento de la plataforma este 15 de julio Brave New World.

Peacock también incluye contenido en español y contenido de Telemundo.

El nuevo servicio de streaming está disponible para iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K y Apple TV HD; además de dispositivos Android, Android TV, Chromecast, Xbox One y televisores VIZIO SmartCast y LG Smart.

Peacock gratuito

Parte del contenido de Peacock está disponible de forma gratuita con anuncios. Entre las más de 13,000 horas de contenido gratuito de Peacock hay series como The Office, programas como Saturday Night Live o películas como la trilogía de The Matrix.

Entre el contenido gratuito en español de Peacock están los títulos Betty en NY, I Love Jenni, Reina de corazones, The Riveras, Preso no. 1, Caso cerrado, El barón, El Chema, Larrymania, Perro amor, Mi familia perfecta, Quién es quién, Victoria y Dónde está Elisa.

La versión gratuita también incluye cuatro partidos de la Premier League inglesa.

Peacock Premium

La versión de suscripción de Peacock, Premium, ofrece 20,000 horas de contenido original. Las series originales de Peacock, como Brave New World, se incluirán en este tipo de suscripción. Premium cuenta con títulos como Law & Order, Cheers o Children of Men.

Peacock Premium está disponible por US$4.99 mensuales con anuncios y US$9.99 sin anuncios. La versión con anuncios está disponible de forma gratuita para los suscriptores de Xfinity X1, Xfinity Flex y Cox Contour.

Entre el contenido en español de Premium están las series 100 días para enamorarnos, Celia, Cennet, Enemigo íntimo, La Doña, Minuto para ganar. Así como el informativo Noticias Telemundo.

La versión Premium también transmitirá más de 175 partidos de fútbol de la Premier League.