Clientes de Xfinity X1 y Flex serán los primeros en probar Peacock

Comcast

Comcast anunció que los clientes suscritos a los servicios Xfinity X1 y Flex podrán acceder gratis a partir del 15 de abril su servicio de streaming de video Peacock, el cual tiene programado su lanzamiento para el 15 de julio.

Los clientes de los servicios Xfinity X1 y Flex podrán acceder a Peacock al decir el comando de voz "Peacock", utilizando el control remoto Xfinity Voice Remote. Los clientes del servicio Xfinity Flex también podrán encontrar el contenido de Peacock dentro de las secciones "New This Week" (Nuevo Esta Semana) y "Free to Me" (Gratis para Mí), así como en la sección "Trending Now on Peacock" (Tendencias en Peacock). Por su parte, los clientes de X1 podrán ver el contenido de Peacock integrado a la guía de programación.

A esta previa exclusiva le sigue el lanzamiento oficial de la plataforma, la cual incluye más de 7,500 horas de películas y series a las que se puede acceder mediante dispositivos móviles, desde Web y televisores inteligentes.

El servicio de streaming Peacock contará con tres tipos de suscripciones, uno gratuito con comerciales que te da acceso a un catálogo de 7,500 horas de contenido; Peacock Premium con comerciales, que tiene un costo mensual de US$4.99 y que ofrece un catálogo de más de 15,000 horas de contenido; y una versión sin comerciales de Peacock Premium con costo de US$9.99 mensuales

Comcast dijo en un comunicado de prensa que por cada hora de contenido se proyectarán cinco minutos o menos de material publicitario.

Entre los programas disponibles en Peacock Premium está Law & Order: SVU, 30 Rock y Friday Night Lights; algunas series de Telemundo como La Doña, Cennet, Minuto para Ganar, Noticiero Telemundo y 100 Días para Enamorarnos, y películas como la franquicia de Jurassic Park , E.T., Schindler's List, Shrek, Lost in Translation, Definitely Maybe, Reservoir Dogs, entre muchas otras más.

Peacock competirá contra Netflix, el servicio de streaming por suscripción más grande del mundo con más de 150 millones de suscriptores, y también se enfrentará a nuevos servicios como Quibi y HBO Max, sin olvidar Apple TV Plus y Disney Plus.