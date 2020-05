Peacock estará disponible en dispositivos Apple en julio

Peacock

Peacock, el servicio por streaming de NBC, estará integrado dentro del app Apple TV para el día de su lanzamiento, el 15 de julio, anunció NBCUniversal. Así, los usuarios Apple podrán acceder a los noticieros y shows de la cadena televisiva desde su iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K y Apple TV HD. Los usuarios de Apple TV podrán encontrar el contenido de Peacock dentro de la sección "Watch Now", y podrán utilizar a Siri para buscar contenido.

"Nuestra prioridad es llevar la inigualable colección de contenido de Peacock a las personas en los principales distribuidores y plataformas", dijo Matt Bond, presidente de distribución de contenido de NBCUniversal, en un comunicado de prensa.

Los clientes de Apple TV podrán suscribirse a la opción gratuita de Peacock, Peacock Free, la cual incluye más de 7,500 horas de películas y series; o también pueden optar por el plan de Peacock Premium con comerciales, que tiene un costo mensual de US$4.99 y que ofrece un catálogo de más de 15,000 horas de contenido. NBC también ofrece una versión de Peacock Premium sin comerciales que tiene un costo de US$9.99 mensuales.

Peacock cuenta con las series Law & Order: SVU, 30 Rock y Friday Night Lights; así como contenido en español de Telemundo como La Doña, Cennet, Minuto para Ganar, Noticiero Telemundo y 100 Días para Enamorarse; y películas como la franquicia de Jurassic Park , E.T., Schindler's List, Shrek, Lost in Translation, Definitely Maybe, Reservoir Dogs, entre muchas otras más.

Te contamos los detalles sobre Peacock, el nuevo servicio por streaming que se enfrentará a nuevos servicios como Quibi y HBO Max, sin olvidar Apple TV Plus y Disney Plus.