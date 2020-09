El personaje de John Cena en The Suicide Squad tendrá serie en HBO Max

Warner Bros. Pictures

"Es un personaje que cree tanto en la paz, que no importa a cuántos tiene que matar para conseguirla". Así describe James Gunn al personaje de Peacemaker, interpretado por John Cena, en la película The Suicide Squad. Y, pese a que el filme se estrena en agosto de 2021, The Hollywood Reporter publicó el miércoles, 23 de septiembre, que Peacemaker tendrá su propia serie en HBO Max.

De acuerdo al reporte, la serie sobre Peacemaker es tanto un spinoff —pues se desprende de la película The Suicide Squad— como una precuela, al estar ambientada antes de los acontecimientos descritos en el filme dirigido por James Gunn. Este es el primer vistazo a Peacemaker, en el video presentado en la Comic-Con@Home de San Diego 2020.

Peacemaker es un personaje que debutó en las historietas en 1966 en Charlton Comics, sello posteriormente adquirido por DC. Su verdadera identidad es Christopher Smith, un diplomático pacifista que cree tanto en su causa que no teme usar la fuerza para conseguir sus fines. Combate todo tipo de villanos, especialmente dictadores y señores de la guerra.

HBO Max dio luz verde a la producción de una serie de ocho episodios, escrita en su totalidad por James Gunn y dirigiendo varios capítulos, incluyendo el primer episodio. Cena será el protagonista del programa, que explorará los orígenes del personaje.

De acuerdo a la nota de The Hollywood Reporter, el plan de Gunn es iniciar el rodaje de la serie de Peacemaker a inicios de 2021, antes de que el director comience la producción de la tercera entrega de Guardians of the Galaxy.

The Suicide Squad se estrena en cines el 6 de agosto de 2021.