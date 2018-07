El mercado global de PC vuelve a crecer después de seis años: Gartner

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El mercado de computadoras tuvo un respiro.

En el segundo trimestre del año, el mercado global de computadoras de escritorio y portátiles distribuyó 62.1 millones de unidades, lo que corresponde al 1.4 por ciento de crecimiento con respecto al mismo periodo de 2017, dice la investigación de Gartner.

La información de Gartner es una buena noticia para las fabricantes. El mercado no había tenido un crecimiento anual desde el primer trimestre de 2012, según el estudio.

El crecimiento del segundo trimestre es la primera ocasión luego de seis años que el mercado de computadoras tiene un despunte anual, dice Gartner, y todo gracias a que la mayoría de regiones tuvo una mejora en ventas de PC comparado con el periodo de 2017.

Durante el segundo trimestre del año, Gartner destaca el crecimiento anual de las cinco fabricantes más importantes. Lenovo mantuvo el primer puesto con 21.9 por ciento del mercado, HP en segundo con el mismo porcentaje (aunque la diferencia es en el número de unidades distribuidas), Dell en el tercer puesto con 16.8 por ciento, Apple en cuarto con el 7.1 por ciento y Acer con el 6.4 por ciento en el quinto lugar.

Gartner dice que el crecimiento no es sinónimo de estabilidad, por lo que las fabricantes no deben cantar victoria ya que "la industria PC no se ha recuperado todavía", dice el análisis. En dos años, por ejemplo, Gartner pronostica una desaceleración en la venta de computadoras con Windows 10, por lo que las fabricantes deben ir pensando en cómo reavivar sus ventas en ese momento.

Las portátiles Chromebook de Google en alianza con otras fabricantes, son otra amenaza para el mercado de portátiles. Si bien el estudio no abarca las Chromebooks como portátiles, Gartner dice que este dispositivo creció un 8 por ciento anualmente y afecta a la presencia de portátiles en las escuelas.