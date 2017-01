PBS y Twitter transmitirán en vivo la toma de posesión de Trump

Twitter hará un streaming directo de la inauguración del presidente electo Donald Trump.

La red social dijo el jueves que se está asociando con PBS NewsHour para cubrir el evento del 20 de enero en Washington, DC. La cobertura de seis horas será conducida por Judy Woodruff y contará con varios corresponsales y analistas comentando las ceremonias de juramento de Trump y del futuro vicepresidente, Mike Pence, en las escaleras del Capitolio de los Estados Unidos.

También tendrán cobertura de los discursos, el desfile y la llegada oficial de Trump a la Casa Blanca.

Twitter and PBS @NewsHour Partner to Live Stream Coverage of Inauguration Day 2017 #golivehttps://t.co/n5xmxRI9Gc