Patricio, el amigo de Bob Esponja, tendrá su propia serie en Nickelodeon

Patricio Estrella vive debajo de una roca, pero está a punto de arrastrarse fuera de ella y acaparar toda la atención. El tonto mejor amigo de Bob Esponja en la serie SpongeBob SquarePants tendrá su propia serie spinoff, The Patrick Star Show, que se encuentra en las fases iniciales de su desarrollo en Nickelodeon. Representantes del canal declinaron comentar sobre el tema (Nickelodeon y CBS All Access pertenecen a ViacomCBS, corporación de la que forman parte CNET y CNET en Español).

Patricio, cuya voz en inglés es aportada por Bill Fagerbakke, es una estrella de mar de color rosado que es bien intencionada y algo aniñada pero tan tonta como la roca en la que vive. La nueva serie explorará más acerca de Patricio y de su familia, y quizás hasta el perennemente desempleado Patricio consiga un trabajo. Según publica Deadline, en la nueva serie Patricio será anfitrión de un programa de entrevistas nocturno. Por ahora no hay fecha de lanzamiento para el programa.

La pandemia de COVID-19 no ha interrumpido la vida en el universo Bob Esponja. Kamp Koral: SpongeBob's Under Years llegará a CBS All Access en 2021. Esta otra serie animada presentará versiones juveniles de los personajes de SpongeBob SquarePants, con las voces en inglés de los mismos actores que hacen las voces para las versiones adultas, y mostrará a Bob Esponja y Patricio cuando tenía 10 años de edad. Un nuevo largometraje, SpongeBob Movie: Sponge on the Run, ya no se exhibirá en cines y se estrenará directamente en video on-demand a inicios de 2021. Y los actores que hacen las voces en la serie volvieron a pronunciar frases famosas y canciones en el programa The Stars of SpongeBob Fan Favorites Special que se emitió en junio.

En una entrevista telefónica concedida a inicios del verano , Tom Kenny, quien ha dado voz a Bob Esponja desde 1999, contó a CNET cómo el elenco ha participado en nuevos episodios desde su casa. Debido a que los actores no tienen que estar juntos en el set de producción, la animación ha demostrado ser "a prueba de pandemias", bromeó.

"Los dibujos animados son un producto al estilo comida confortable", dijo Kenny. "Puedes hacerlos de una manera diferente, pero el producto final aún se ve, sabe y huele de la misma manera que antes. Es como una Cangreburger (Krabby Patty)".