Es difícil escribir sobre Patria. La nueva serie de HBO, basada en la novela de Fernando Aramburu de 2016 y creada y escrita por Aitor Gabilondo, me fue difícil de ver. Patria narra el asesinato a manos de la banda terrorista ETA de un empresario vasco, Txato (José Ramón Soroiz), en la década de los ochenta en un pueblo de Guipúzcoa, Euskadi. Y enlaza ese incidente con el anuncio del alto el fuego de ETA en 2011 y el empeño de la viuda de Txato, Bittori (Elena Irureta), por saber qué ocurrió con su marido. La serie salta entre ambos momentos de la historia, en una narración intencionadamente desordenada que revisita algunos hechos en varios episodios.

La historia de Txato es ficticia. Como también lo es la de su viuda. O las de los hijos de ambos, Xabier (Iñigo Aranbarri) y Nerea (Susana Abaitua). Igualmente ficticia es la historia de Miren (Ane Gabarain) y Joxian (Mikel Laskurain), los mejores amigos de Bittori y Txato hasta que dejaron de hablarles. Su hijo mayor, Joxe Mari (Jon Olivares), está en la cárcel acusado de terrorismo. Su hija Arantxa (Loreto Mauleón) ha sufrido un revés irreparable. Y su hijo pequeño, Gorka (Eneko Sagardoy), simplemente se ha ido del pueblo. A pesar de que Patria sea una historia ficticia, no deja de dar la sensación de ser algo que podría haber pasado.

La historia está enmarcada en la realidad y el horror de esas décadas y usa imágenes de archivo de los informativos de la época. Se citan otros asesinatos y actos terroristas a manos de la banda que sí sucedieron. No podía prever la amargura que me traería esta serie de ficción. Me recordó el miedo que vivimos muchos vascos, catalanes, gallegos, madrileños, españoles en la década de los ochenta y noventa. Me trajo memorias de cuando salí a manifestarme a las calles de Barcelona en 2000 tras el asesinato del político y economista Ernest Lluch. También de otros momentos en los que la lucha armada rozó mi vida, a pesar de vivir en Barcelona y tener la fortuna de no haber perdido a nadie cercano. No puedo imaginar cómo debieron ser aquellos años de terrorismo en un pueblo como el descrito en Patria. O sí.

He leído en la prensa española, y sobre todo Twitter, acerca de la polémica de Patria antes de su estreno. Entiendo que tal vez la serie no supo escoger la manera más apropiada de promocionarse. Pero no la juzguéis por una imagen. Dadle una oportunidad.

He visto los cinco primeros episodios, disponibles para escribir esta crítica, de los ocho que conforman esta temporada de Patria. Creo que la serie da voz a todos los puntos de vista de este conflicto, siendo clara en todo momento que la sangre y la violencia no son la respuesta. No pude dejar de pensar que la radicalización de algunos de los personajes era repentina. Tal vez cómo Joxe Mari pasa de quemar autobuses a formar parte de ETA sea algo que nos cuenten en alguno de los tres episodios finales de la serie que aún no he visto. Tal vez Patria simplemente está tratando de decir que así eran las cosas. En algunos pueblos de Euskadi en los ochenta no había opción: o estabas con ETA o en contra.

"La gente irá a las manifestaciones a favor de ETA para dejarse ver, para poder vivir con tranquilidad en este país de callados. Y así hasta el siguiente muerto", dice Gorka en un momento que encapsula la serie.

Patria, que está producida por HBO Europe con la colaboración de HBO Latinoamérica, es la primera producción europea de HBO que se estrenará en Europa, América Latina y Estados Unidos simultáneamente. Tengo curiosidad por saber cuál va a ser la acogida internacional de la serie. Verla para alguien que no padeció el conflicto de una forma directa puede ser un experimento simplemente de disfrute de narración televisiva. Pero es algo que creo que para muchos espectadores será difícil de hacer.

También sé que muchas de las cosas que simplemente se insinúan pero no se deletrean en la serie tal vez se pierdan para la audiencia internacional. Cosas como el hecho de que Joxe Mari esté en una cárcel a mil kilómetros de su familia. La inclusión de palabras en euskera como aita (papá), ama (mamá), agur (adiós), muxu (beso), maitia (mi amor) o eskarrikasko (gracias). El hecho de que la mayor parte del reparto de Patria sea realmente vasco y eso se note en su forma de hablar e interpretar a estos personajes. El hecho que la serie se filmara en localizaciones reales en Soraluze y Donostia. El simbolismo que puede tener referirse a una localidad por su nombre euskera o castellano. O la mención que se hace a la diferencia de apellidarse Hernández o Garmendia, si eres vasco.

Mi episodio preferido hasta el momento ha sido el quinto. Y me he dado cuenta que es el capítulo que nos permite ver a los personajes de Arantxa y Gorka tratando de vivir sus vidas lejos del pueblo en el que se criaron y no dejándose definir por el conflicto. No siempre es sencillo.

Tengo que mencionar también las actuaciones de las dos matriarcas de Patria. Irureta y Gabarain interpretan los personajes de Bittori y Miren a lo largo de varias décadas (con la ayuda de pelucas y maquillaje protésico) y ponen la piel de gallina en más de una ocasión. Ninguna de ellas es tal vez el personaje más empático, dulce o siquiera recto. Pero ambas son mujeres fuertes y comprometidas, a pesar de que a veces los motivos que las lleven a obrar de determinada forma puedan más que cuestionarse.

Seguiré viendo Patria a pesar de que sé que la serie continuará incomodándome. Pero entiendo que ésta no es una propuesta televisiva para todos.

Los dos primeros episodios de Patria se estrenan este domingo 27 de septiembre en HBO en Estados Unidos, España, América Latina y otros territorios. Cada domingo a partir de entonces se emitirá un nuevo episodio.

