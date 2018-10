'Patria', la primera serie original española de HBO llegará en 2020

César Salza /CNET

Netflix lleva un tiempo produciendo títulos españoles de éxito y ahora su competidora directa, HBO, ha dado luz verde a la que será su primera serie original ciento por ciento española.

Se trata de la adaptación de 'Patria', la novela del escritor Fernando Aramburu que trata sobre la banda terrorista ETA y la vida de los habitantes en el País Vasco a lo largo de tres décadas con la banda activa.

A través de sus protagonistas, dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo, la novela y futura serie, describe con todo detalle el dramático escenario de aquella época de la historia de España.

Ha sido HBO desde su cuenta de Twitter quien ha confirmado el inicio de esta nueva producción, que estará dirigida por Pablo Trapero y Félix Viscarret. A mandos del guión estará Aitor Gabilondo, que seré el guionista y productor de esta adaptación.

#Patria, adaptación de la novela de @fernandoarambur, será la primera serie española producida por HBO Europe. Contará con 8 episodios, escritos por Aitor Gabilondo. @ptraper será el director principal y Félix Viscarret dirigirá varios episodios.https://t.co/5xb9LR0Ut2 — HBO España (@HBO_ES) October 22, 2018

'Patria' será el primer título íntegramente español original de HBO y como ha confirmado la compañía, contará con 8 episodios de una hora. Estará producida por Alea Media y comenzará su rodaje en 2019, teniendo previsto su estreno en 2020. El lanzamiento será simultáneo en todos los territorios de HBO Europa y se estrenará también en HBO Latinoamérica.

También estará disponible para los subscriptores de HBO en Estados Unidos a través de las plataformas del canal HBO GO, HBO NOW, HBO On Demand, y otros distribuidores del canal además de para todos los subscriptores de HBO Latinoamérica.