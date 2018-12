¿Quieres vender o donar tu teléfono? Haz esto primero

Josh Miller/CNET

Sí, todos en algún momento optamos por cambiar de teléfono, pero no siempre nos detenemos a pensar en los pasos que debemos dar antes de reemplazarlo por un modelo nuevo. Además de todo el material de entretenimiento que has almacenado tu teléfono, este también contiene una importante cantidad de datos personales que no quieres que desaparezcan –o caigan en malas manos.

Desde fotos muy preciadas hasta importantes emails y mensajes de texto, el no preparar tu antiguo dispositivo antes de venderlo o donarlo puede resultar en la pérdida de recuerdos muy valiosos o al riesgo de que tu información privada sea víctima de criminales.

Para evitar problemas potenciales, sigue los pasos a continuación para decirle adiós a tu antiguo teléfono y tener la conciencia tranquila.

Guarda tu lista de contactos

Gracias al uso de servidores online y nubes de iOS de Apple y de Google, almacenar y hacer una copia de seguridad de tu información personal (como los contactos o el calendario) toma solo un momento. Y pasar de un dispositivo a otro del mismo tipo (de un iPhone a otro iPhone, por ejemplo) es especialmente fácil. Pero asegúrate de que la información más actualizada se haya sincronizado recientemente con tus cuentas de Google o Apple ID. Después de eso, migrar los datos es tan fácil como ingresar los detalles de tu cuenta en tu nuevo dispositivo.

Lynn La/CNET

La transición entre dispositivos de distintas plataformas se torna un poco más complicada. Cambiarte a un teléfono Android es sencillo si utilizas una cuenta Gmail como tu repositorio principal de contactos y detalles de tu agenda. Si la mayoría de tu información reside en iCloud de Apple, tendrás que transferir tu lista de contactos y calendarios manualmente o mediante el uso de apps como SmoothSync para el calendario de Cloud y SmoothSync para los contactos de Cloud, respectivamente.

Cambiarte de un teléfono Android a un iPhone y transferir tus contactos y tu calendario es un desafío menor. Sólo tienes que ingresar en tu dispositivo con tu cuenta de Google y dejar que haga su trabajo. Además, si estás pasándote a iOS 9 o una versión superior, Apple ha lanzado el app de Android Move to iOS o Pasar a iOS que te ayuda a transferir fotos y mensajes.

Respalda tus apps y datos

Transferir todos tu apps y su información asociada solía requerir varios pasos. Estos días, por suerte, Apple y Google lo hacen más sencillo. Si estás usando Android 6.0 Marshmallow o posterior, puedes copiar la información individual de las diferentes aplicaciones, y no sólo las aplicaciones en sí, en tu cuenta de Google Drive. Puedes acceder a esta opción en el mismo menú donde se hace la copia de seguridad de tus contactos y calendario.

Las versiones más anteriores de Android seguramente requerirán más pasos. Eso es porque el sistema lleva una función que sólo guarda las aplicaciones que has instalado, no la información completa que hayas acumulado en ellas. Hay algunas soluciones de software para realizar esta tarea, como Helium para Google Android.

En cuanto a iOS, crear una imagen completa del software de tu iPhone es sencillísimo. Usa iTunes para encargarte de ello. Asegúrate tener la más reciente versión de iTunes. Sigue las instrucciones para conectar tu dispositivo y encontrarlo en el interfaz del programa. Si tienes datos de salud o tu actividad física en tu iPhone (o Apple Watch), puedes cifrar esta información tachando la caja que dice Encrypt. No olvides tu contraseña. Apple avisa que no hay manera de recuperar los datos almacenados sin tu contraseña.

Apple

Transfiere tu música, fotos y video

Los servicios iCloud de Apple y Google Photos y Music ofrecen la opción de transferir fotos, música y hasta video desde tu teléfono a servidores online. Dicho esto, tienes que asegurarte de que cada uno de tus archivos se transfieran al arrastrar y depositarlos del viejo al nuevo dispositivo.

En un dispositivo Android, puedes transferir los archivos al conectarlo a un puerto USB de tu computadora. Una vez que el dispositivo aparezca en el explorador de archivo, dirígete a la cámara (probablemente llamado DCIM en dispositivos Android) y a las carpetas de música para tomar los archivos que necesitas y depositarlos en la ubicación que desees en tu computadora. Todos los iPhones utilizan un método similar, a través del software de escritorio de iTunes.

Sharon Profis/CNET

Conoce tu tarjeta SIM

Todos los teléfonos GSM requieren tarjetas SIM para funcionar, y si quieres mantener la misma operadora GSM (AT&T, T-Mobile, etc. en Estados Unidos), lo único que tendrás que hacer al cambiar dispositivos es cambiar la tarjeta SIM. Una información importante que se descarta con frecuencia es la clase de tarjetas SIM con la que trabajas. Específicamente, es importante saber cuál es el tamaño de tu actual tarjeta SIM y cuál es el tamaño que tu nuevo teléfono acepta. Por ejemplo, los modelos de teléfono un poco más antiguos usan tarjetas micro-SIM, mientras que los teléfonos más nuevos usan las nano-SIM, que son más pequeñas.

Si estás pasando de una micro-SIM a una nano-SIM, puedes cortar la tarjeta. Bueno, si tienes las herramientas adecuadas para hacerlo y eres muy muy cuidadoso. Naturalmente lo más sencillo es que tu compañía telefónica te dé una nueva SIM. Normalmente son gratuitas pero también pueden costar unos US$10.

La limpieza

Todo teléfono inteligente, ya sea iPhone o Android, te permite realizar una reconfiguración de fábrica. Esta es una manera de borrar la memoria de tu dispositivo y deshacerte de los apps, las fotos, videos, cuentas de correo electrónico, cuentas personales -- de todo. Tienes hasta la opción de buscar cualquier información que esté albergada en una tarjeta SD instalada -- aunque sugiero que la remuevas del dispositivo y que te la lleves contigo.

Para aquellos que son paranoicos, puedes tomar algunos pasos extra como enlazar el teléfono que has limpiado a una cuenta ficticia, y luego realizar otra reconfiguración de fábrica. Esto aumenta la posibilidad de que, en caso de que el dispositivo caiga en malos manos, los malhechores sólo pueden acceder el software más reciente y tu imagen ficticia -- y no tus datos reales.