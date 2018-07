¡Histórico! Bélgica vence a Inglaterra y se lleva el tercer lugar del Mundial

La selección de Bélgica consiguió un histórico tercer lugar a base de buen fútbol y trabajo colectivo.

Se fue arriba rápidamente arriba en el marcador el equipo del español Roberto Martínez.

En el minuto 3, Thomas Meunier convirtió con la rodilla un buen pase en el ára de Nácer Chadli.

Los presentes en el estadio San Petersburgo presenciaron cómo el equipo belga superó de nuevo al británico en Rusia 2018, pues en la fase de grupos se impuso 1-0.

Inglaterra veía cómo se le iba la oportunidad de conquistar el tercer lugar y se fue en ataque, lo que Bélgica aprovechó para anotar el segundo en el minuto 81. Kevin Bruyne asistió a Eden Hazard, que definió al primer poste.

Este es el mejor puesto de Bélgica en un Mundial, después del cuarto lugar que consiguió en 1986.

¿Cómo llegó Bélgica a esta instancia?

Es el campeón sentimental de muchos fanáticos.

Dio el gran paso al eliminar a Brasil, 2-1 en cuartos de final. Sin embargo, no pudo contra Francia en la semifinal y cayó 1-0.

El equipo de Roberto Martínez ha mostrado un gran funcionamiento grupal, en el que cada jugador brilla con luz propia, pero han sobresalido el portero Thibaut Courtois y el mediocampista Eden Hazard.

¿Cómo llegó Inglaterra hasta aquí?

Era uno de los favoritos para acceder a la final, pero su fútbol frío y especulativo fue vencido por la creatividad y pasión croata.

Después de vencer a Colombia desde los penaltis en un partido en el que fue beneficiado por el arbitraje, superó con facilidad a Suecia, 2-0, en cuartos de final.

En la semifinal anotó su gol número 9, de 12, a balón parado, pero los croatas voltearon la pizarra y con goles de Ivan Perišić y Mario Mandžukić, dejaron a los británicos con ganas de la final.

¿Cómo verlo por TV en EE.UU.?

Los derechos de transmisión del partido en Estados Unidos pertenecen a las cadenas Telemundo y Fox, para emitirlo en español e inglés, respectivamente.

En la cadena Fox el partido podrá verse por el canal Fox así como en streaming por FoxSports.com y la app de Fox Sports. La app de Fox Sports requiere que tu proveedor de cable está integrado con la plataforma de la cadena Fox para darte acceso a la señal. Lo puedes comprobar en esta página Web.

En la cadena Telemundo, el encuentro podrá verse por el canal Telemundo y, en streaming por TelemundoDeportes.com y de las apps de Telemundo Deportes en Vivo y de NBC Sports.

Importante: la cadena Telemundo bloqueó el acceso gratis a los partidos de la Copa del Mundo en el app de Telemundo Deportes en Vivo. Así que es necesario tener una suscripción vigente de TV o cable que incluya los canales Telemundo y Universo en el paquete de canales para ver el resto de los partidos.

Aquí te contamos los pasos que debes cumplir para autentificar tu cuenta en las apps de Telemundo:

Consigue una suscripción de cable, satélite o TV digital en tu área y asegúrate de que los canales Telemundo y Universo estén en su paquete de canales. Existen más de 15 proveedores de servicios que transmiten los canales Telemundo y Universo en Estados Unidos. Descarga el app de Telemundo Deportes en Vivo en tu computadora o dispositivo portátil. Una vez que ubicaste tu proveedor de cable, regístrate en su página Web como usuario, para lo que deberás crear un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que accedas en la app de Telemundo Deportes en Vivo para ver el juego en vivo, la aplicación te pedirá que ingreses tu nombre de usuario y contraseña en el proveedor de cable que usas. Con eso es suficiente para autentificar tu cuenta. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página de preguntas frecuentes de la cadena Telemundo Deportes.

Si estás en México, los canales Televisa y TV Azteca tienen los derechos de transmitir en señal abierta 30 de los partidos de Rusia 2018. En el caso de televisión paga, Sky puede emitir 34 encuentros y TDN 10 partidos.

Si te encuentras en España, el encuentro podrá verse por el el canal Telecinco (de la cadena Mediaset).

¿Cómo verlo en 'streaming'?

Si tu intención es ver el partido por esta modalidad, puedes hacerlo a través de FuboTV o algún servicio de streaming como DirecTV Now, Hulu with Live TV, Playstation Vue, Sling TV o YouTube TV.

Si quieres una guía completa en inglés con todos los canales y horarios en Estados Unidos, visita nuestro sitio hermano CBSSports.com.

YouTube TV

YouTube TV está disponible en varios mercados metropolitanos de EE.UU. Cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo.

Una suscripción a Fubo Premier cuesta US$20 por el primer mes y US$45 por mes posteriormente e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Haz clic aquípara ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

PlayStation Vue

El plan Access de PlayStation Vue cuesta US$40 e incluye Fox, FS1 y Telemundo, pero para ver NBC Universo necesitas el paquete de Español por US$5 más al mes. El menú de canales varía por región, así que revisa la página de los planes de PlayStation Vue.

DirectTV Now

El servicio más barato de DirectTV Now cuesta US$35 al mes e incluye el paquete Live a Little con Fox, FS1 y Telemundo. Tendrías que pagar US$60 al mes por el plan Go Big para obtener NBC Universo. Haz clic aquí para ver la disponibilidad en tu área.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1 y Telemundo, mas no NBC Universo. Revisa aquí qué canales en vivo ofrece Hulu en tu área.

Sling TV

El plan Blue de Sling TV cuesta US$25 al mes e incluye Fox y FS1, pero ni el plan Blue ni Orange incluye Telemundo, pero el paquete Best of Spanish TV incluye NBC Universo (entre otros canales) por US$10 más al mes. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

