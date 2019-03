Star Wars: los parques temáticos de Disney ya tienen fechas de apertura

Disney anunció el 7 de marzo el adelanto de las esperadas fechas de apertura de Star Wars: Galaxy's Edge, las zonas temáticas dentro de los parques Disney en Estados Unidos dedicadas a La guerra de las galaxias. Según el comunicado de Disney, la zona ubicada en Disneyland, en California, abrirá sus puertas el 31 de mayo; y en Disney's Hollywood Studios, en Florida, el 29 de agosto.

La empresa espera tan alta demanda de boletos que decidió abrir Galaxy's Edge al público en dos fases. En la primera, estará disponible la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run; y en la segunda fase (a finales de año) es cuando los visitantes podrán disfrutar de Star Wars: Rise of the Resistance, pues se trata de una atracción más ambiciosa y que ofrece una experiencia inmersiva.

En el comunicado Disney explica que quienes deseen visitar Star Wars: Galaxy's Edge en California entre el 31 de mayo y el 23 de junio de 2019, "deberán tener un boleto válido de entrada al parque y haber hecho una reservación sin costo, sujeta a disponibilidad, para acceder a la zona temática".

La información sobre cómo hacer una reserva estará disponible más adelante en Disneyland.com y en el blog de Disney Parks. Los huéspedes que se alojen en uno de los tres hoteles del Disneyland Resort durante estas fechas recibirán una reservación designada para entrar a Star Wars: Galaxy's Edge durante su estadía (una reservación por huésped registrado).

Disney

¿Qué es Star Wars: Galaxy's Edge?

Podrás vivir dentro de tu propia historia en Disney's Galaxy's Edge, un nuevo tipo de parque temático que ofrece una experiencia inmersiva al visitante y abrirá sus puertas en 2019. Con una extensión de 56,656 metros cuadrados (14 acres), esta expansión de los parques temáticos Disney en Florida y California incluyen dos atracciones, una cantina que ofrece bebidas alcohólicas, tiendas y puestos de comida.

Disney ha revelado poco a poco información de esta zona temática a medida que se acerca su apertura, ofreciendo visitas guiadas a un puñado de reporteros. Ahora ya se tiene una mejor idea de la vasta oferta culinaria, la temática de cada tienda y detalles de las atracciones. También habrá una App que desbloquea información del parque.

Los visitantes pueden esperar nuevas criaturas, aromas y muchos efectos de alta tecnología que permitirán que la fantasía de la propuesta cobre vida. Disney también está construyendo un hotel de lujo basado de Star Wars en Florida para que los huéspedes vistan con disfraces por los pasillos, lo que añade más niveles a la narrativa de visitar el parque.

¿Dónde está y cuándo puedo visitarlo?

La zona temática está ubicada dentro de dos parques Disney: Disneyland en Anaheim, California; y Disney's Hollywood Studios cerca de Orlando, Florida. Cada versión tiene un diseño idéntico.

La zona en Disneyland abrirá primero sus puertas el 31 de mayo de 2019. La zona en Florida, en Hollywood Studios, funcionará a partir del 29 de agosto de 2019. La apertura del hotel de Star Wars en Florida no cuenta con fecha todavía.

La cantina de Oga: Beber con caza recompensas

Los visitantes a la cantina de Oga (Oga's Cantina) podrán ordenar cerveza, vino y cócteles. Disney afirma que los elementos del menú se prepararán con "ingredientes exóticos que usan métodos de otro mundo, servidos en recipientes únicos". Cuando se inaugure, será la primera vez que se sirva alcohol al público en general en el parque temático de Disneyland.

Disney

El bar pertenece a un alienígena llamado Oga Garra, quien es descrito como alguien que maneja su establecimiento con un estricto código de conducta que mantiene bajo control a los clientes revoltosos. Disney indica que este es el lugar favorito de quienes desean evitar a las autoridades.

La cantina quizás atienda a algunos turbios viajeros galácticos, pero es un ambiente familiar con opciones para los niños y una amplia selección de bebidas no alcohólicas. El menú incluirá Blue Bantha, un vaso de leche azul (lo que Luke Skywalker bebía en A New Hope) con un tope de galletas decoradas con un cuerno de bantha (cuadrúpedos peludos del planeta Tatooine en Star Wars). También habrá unos aperitivos ligeros en el bar, pero son apenas refrigerios.

Como entretenimiento, los fanáticos de la atracción Disney's Star Tours quizás reconozcan al DJ de la cantina: el robot R-3X, antes conocido como el Capitán Rex en esta atracción simuladora de vuelo. ¿Será un mejor DJ que piloto? La página Web Nerdist reporta que que este robot animará un show de tres horas de duración y contará con la voz del actor Paul Reubens, al igual que el androide de la atracción original.

Prueba un bocado fuera de la cantina

La parada principal para comer en Galaxy's Edge es un restaurante de atención rápida ubicado en el muelle de atraque 7, sección de Comida y Cargamento, dirigido por el antiguo cocinero del castillo de Maz Kanata, el chef Strono "Cookie" Tuggs. Luego de que la Primera Orden destruyó el castillo, Tuggs regenta ahora esta cocina itinerante con un menú lleno de nombres divertidos: estofado Shaak (asado de ternera), Endorian tip-yip (pollo), hogaza de Ithorian (pastel de carne vegana), costillas de Kaadu (costillas de cerdo ahumadas) y Burra (pescado).

En el restaurante Ronto Roasters, las carnes exóticas se cocinan en una hoguera ardiente -- asadas en el calor que desprende un motor de carreras reciclado --, mientras un antiguo androide fundidor vigila la preparación. En el menú hay un wrap de cerdo asado que se sirve en un pan pita, y pavo dulce o picante.

Disney

También hay una barra que vende leche azul o verde fresca, directamente de la granja Bubo Wamba Family Farms. Se describe como una bebida congelada con la textura de un batido o una merengada. La leche azul sabe a baya, la verde tendrá un sabor tropical. Así que esta "leche" es en realidad no láctea.



Y si solo necesitas un pequeño refrigerio, Kat Saka's Kettle es un puesto en el mercado que venderá una mezcla de palomitas de maíz dulce y salada con un toque de especias que hace que su color sea rojo y púrpura.

¿Cuál es la historia detrás de Galaxy's Edge?

La división de Walt Disney Imagineering y Lucasfilm se unieron para crear un nuevo planeta con una historia propia que sirviera de contexto para esta nueva zona temática. En Galaxy's Edge, los visitantes recorren el planeta Batuu en un área llamada el puesto de avanzada Aguja Negra (Black Spire Outpost). Es un cruce de caminos para viajeros, aventureros y contrabandistas en la región del espacio llamada el Borde Exterior.

La época que reproduce este parque de Disney se encuentra entre las películas The Last Jedi y el Episodio IX de Star Wars, según Entertainment Weekly.

Disney

Disney lo describe como un refugio para los personajes más coloridos y notorios de la galaxia; un lugar al que no alcanza el control de la Primera Orden (la facción malvada encabezada por Snoke y Kylo Ren en las últimas películas). La zona está llena de los vestigios petrificados de árboles antiguos. El más famoso se llama la Aguja Negra (Black Spire) y sirve como punto de referencia para los viajeros.

¿Figura Batuu en otras historias de Star Wars?

El planeta fue inventado para los parques temáticos Disney, pero ha sido incorporado en otras historias de Star Wars como parte del canon oficial. La novela de próxima publicación Thrawn: Alliances hace referencia a Batuu. Y la Aguja Negra también es mencionada brevemente en la película Solo: A Star Wars Story.

¿Cómo son las atracciones?

Habrá dos atracciones: Millennium Falcon: Smuggler's Run y Star Wars: Rise of the Resistance.

Agrandar Imagen Disney

En Star Wars: Rise of the Resistance, te hallarás en el medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia. Los visitantes deben abordar una nave de transporte de la Resistencia, pero pronto serán capturados por un Destructor de la Primera Orden. Y ese es el momento de escaparse. El vehículo de la atracción tiene capacidad para ocho visitantes y está diseñado para parecer un pequeño vehículo de transporte de la Primera Orden.

El vehículo se mueve de diferentes maneras, llevando a los huéspedes a una ventana de 30 metros que da al espacio, con filas de Stormtroopers recibiendo órdenes de oficiales de la Primera Orden.

Disney

En un momento de la atracción, los usuarios bajan del vehículo y caminan a una celda de prisión, esperando la aparición de Kylo Ren. Y los héroes de las películas -- Rey, Poe y Finn -- aparecerán también.

Disney está construyendo dos tanques gigantes AT-AT para esta atracción. Los Imagineers de Disney la describieron como la atracción más épica que han diseñado.

Agrandar Imagen Disney

Millennium Falcon: Smuggler's Run es esencialmente un simulador de vuelo del Millennium Falcon. Los pasajeros conducirán la famosa nave de Han Solo, presionando interruptores y disparando rayos lásers, controlándolo todo ellos mismos. Disney hizo una alianza con Nvidia para desarrollar nueva tecnología que pudiera generar gráficos en tiempo real para la atracción.

Tu desempeño en el Millennium Falcon afectará el desenlace del recorrido. Es en realidad un videojuego gigante. En esta cabina para seis pasajeros, puedes sentarte en el puesto del piloto, del artillero o del ingeniero. Tu desempeño importa: más vale que presiones bien esos botones y palancas en el momento indicado. Si te comportas con pericia, serás recompensado. Si devuelves la nave abollada podrías caer en la lista del caza recompensas llamado Harko; lo que podría significar problemas si muestras tu cara en la cantina local. Las acciones en la atracción pueden tener repercusiones mientras recorres Galaxy's Edge.

Desbloquea los secretos de Batuu con un App

La aplicación Play Disney Parks será incorporada dentro de la zona, dándole a los huéspedes la habilidad de desbloquear más historias de la zona durante su recorrido. La App, que fue lanzada para la apertura de Toy Story Land en Florida, podrá interactuar con objetos físicos. Ayuda a la Resistencia hackeando las casetas de vigilancia de la Primera Orden ubicadas en los muros de Galaxy's Edge. O quizás quieras trabajar para la Primera Orden y reactives los sensores que otros visitantes han manipulado.

Tal como revela EW, una función de traducción en la aplicación te ayudará a comprender lo que dicen los personajes en su lengua nativa alienígena, o podrás escanear los textos extranjeros tallados en los muros y rocas.

La App tiene mucho contenido para mantenerse ocupado mientras esperas en las colas a las puertas de las atracciones. Quizás quieras sintonizar una transmisión secreta emitida por la Resistencia, la Primera Orden o una pandilla criminal.

Los visitantes también tendrán la opción de tomar un "trabajo" y alistarse para ayudar al lado luminosos u oscuro; o quizás quieras jugar sin escrúpulos para ambos bandos, interactuando con personajes de todo el pueblo.

¿Aparecerán personajes famosos de Star Wars?

Aunque esta es una nueva historia dentro de la franquicia, algunos personajes populares aparecerán en Batuu. Disney confirmó que los visitantes verán a Chewbacca, BB-8 y Nein Nunb, un piloto de la alianza rebelde visto en Return of the Jedi y The Force Awakens.

Referencias ocultas habrá por doquier. Visita las sucias fuentes de agua del baño y quizás te topes con un dianoga en las tuberías (esa criatura de un solo ojo vista en el compactador de basura de la Estrella de la Muerte en A New Hope), según publicó el diario Orlando Sentinel.

¿Cuáles criaturas alienígenas conoceremos?

En el parque encontrarás un puesto de criaturas en el que diferentes bestiadas de Star Wars cobrarán vida, algunos nunca vistos fuera de las novelas de la saga. Una de estas criaturas es el Loth-cat de la serie animada Star Wars Rebels. El equipo creativo de Disney ha informado que también habrán criaturas que podrás adoptar para llevarlas a casa.

¿Quieres un souvenir? Una tienda de obsequios única

Todas las tiendas están decoradas para que tengan el aspecto de que pertenecen a un auténtico mercado callejero intergaláctico. Así que no cuentes con encontrar productos con la marca Disney.

El mercado principal o bazar es administrado por los Toydarian, una especie que quizás recuerdes de The Phantom Menace. Varias piezas de mercancía han sido reveladas, incluyendo juguetes, androides y ropa.

La tienda Dok-Ondar's Den of Antiquities compra y vender ratos objetos de toda la galaxia y provenientes de distintas época. Si deseas una espada láser hecha a mano a la medida, busca la tienda Savi's Workshop. Construir una espada láser es una experiencia de 20 minutos que puede albergar a 14 personas a la vez e incluye una lección sobre los caminos del Jedi.

En The Droid Depot, los visitantes pueden construir sus propios androides astromecánicos, pero no es una baratija para llevar a casa. Estos androides pueden interactuar con otros robots y personajes en Galaxy's Edge.

Un puesto improvisado supervisado por la Resistencia venderá uniformes, alfileres, insignias, sombreros, herramientas y otros suministros de entrenamiento. Pero también hay un hangar en el puerto espacial controlado por la Primera Orden, en el que los oficiales han reunido cajas de ropa, uniformes y otros suministros para conquistar los corazones y las mentes de los visitantes del puesto Black Spire.

Cada tienda tiene una historia que contar. Black Spire Outfitters es el sitio para comprar ropa. El comercio llamado The Creature Stall es donde puedes adoptar una criatura para llevarte a casa. Y The Jewels of Bith es un lugar para encontrar accesorios y otros tesoros.

¿Puedo dormir en el hotel de Star Wars?

Por ahora se conocen pocos detalles del hotel, al que Disney describe como un resort de lujo. (En otras palabras, más vale que comience a ahorrar tus créditos galácticos ahora). El presidente de Parks Experiences and Consumer Products de los parques Disney, Bob Chapek, dijo que el resort parecerá una nave espacial de lujo, con restaurantes sofisticados y cabañas con vista al espacio.

Disney

El resort se construye justo al lado de la zona de Star Wars en Florida, en el costado sur de Disney's Hollywood Studios. Estará conectado a Galaxy's Edge, para que los huéspedes puedan pasar toda su estadía en este universo de fantasía.

Disney llama a este resort una "aventura de varios días". Los conocedores del proyecto especulan que el hotel puede funcionar como un crucero, con los huéspedes registrándose el mismo día para sincronizar a todos con la misma línea de la historia. Pero aún se ignora cuáles actividades pueden esperar los huéspedes, cuántas habitaciones tendrá el hotel, cuánto costará o cuándo se abrirá.

¿Veremos espadas láser y hologramas? Los efectos del parque

Disney no ha revelado los secretos de los efectos especiales que veremos, pero quizás hay claves en algunas de las aplicaciones de patentes presentadas por Disney.

¿Cómo funcionarán las ventanas espaciales en el hotel? Tal vez utilice pantallas transparentes y en capas, como se describe en esta solicitud de patente.

Disney quizás también esté trabajando en tecnología para crear la ilusión de rayos de pistolas láser surcando el aire y de hologramas que flotan rebotando imágenes de superficies reflectantes.

Por ahora, tendremos que usar nuevas imaginación mientras esperamos su inauguración en verano de 2019.

Nota de redacción: Este artículo fue actualizado el 7 de marzo de 2019, a la 1:15 p.m. hora del Este de Estados Unidos (10:15 a.m. PST) para incluir la fecha de apertura.