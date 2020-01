Las pantallas de teléfono plegables podrían usar vidrio de diamante

Andrew Hoyle/CNET

Los teléfonos plegables han avanzado muchísimo en cuanto a hardware y software, pero hay un elemento que los fabricantes de dispositivos no han logrado descifrar: el vidrio flexible. Los teléfonos plegables de hoy en día usan un material plástico para cubrir la pantalla electrónica delicada y flexible. Pero, ¿qué pasaría si estas pantallas estuvieran recubiertas con polvo de diamante ultraduro?

Eso podría no ser tan loco como parece. Una empresa con la que hablé la semana pasada durante CES 2020 cree haber encontrado la manera de fabricar vidrio súper duro ultraligero para dispositivos plegables que usan vidrio de diamante.

El vidrio flexible es el santo grial del diseño de teléfonos plegables. Hasta ahora, las pantallas de plástico han sido más propensas a sufrir daños ocasionados por los rasguños casuales que el vidrio duro. Sin un material protector, el funcionamiento interno del teléfono es susceptible de romperse por presión, agua, polvo y objetos afilados. Samsung ya sufrió la peor parte de esta realidad cuando su Galaxy Fold sufrió varios tipos de daños en la pantalla antes de que el teléfono saliera oficialmente a la venta.

Con sus altos precios y diseños no probados, los teléfonos plegables son todavía difíciles para convencer a los compradores. Pero un material de cubierta fuerte para proteger contra caídas y rasguños podría ayudar a cambiar los teléfonos plegables de una costosa curiosidad a un producto serio que algún día podría reemplazar tu teléfono tradicional.

James Martin/CNET

El fabricante Gorilla Glass Corning nos mostró que el vidrio es lo suficientemente delgado como para plegarse sin romperse, pero todavía está en desarrollo y no está disponible comercialmente. Si así fuera, veríamos muchos más teléfonos plegables hoy. Sin un suministro listo de vidrio lo suficientemente delgado como para doblarse por la mitad y lo suficientemente fuerte como para no romperse, astillarse o romperse, los fabricantes de dispositivos han tenido que elegir si esperar un nuevo material o trabajar con lo que tienen.

Aquí es donde entra Miraj Diamond Glass, un material hecho de nanodiamantes fabricados en laboratorio. Se rocía sobre una superficie en una capa que mide solo 100 nanómetros, o 1/10,000 del grosor de un mechón de cabello. El vidrio de diamante puede recubrir una lámina de plástico (polímero) o un trozo de vidrio flexible no tratado. Es duro, afirma la compañía, y será completamente plegable.

Reproduciendo: Mira esto: Este vidrio flexible podría cubrir los próximos teléfonos...

"El nano-diamante es en realidad semiflexible en sí mismo, y podemos recubrir vidrio flexible", dijo Adam Khan, fundador y presidente ejecutivo de Akhan Semiconductor, la empresa que está desarrollando Miraj Diamond Glass.

"Es un recubrimiento conformable, por lo que no perderá nada de esa capacidad de plegado. Lo que hemos escuchado de los fabricantes de equipos originales es que en realidad les gustaría porque el vidrio [típico] no es lo suficientemente fuerte en un contexto plegable, por lo que esto realmente debería ir hacia el fortalecimiento de esa estructura", agregó.

Diamante vs. plástico

Además de ser una de las sustancias más duras del planeta, –el vidrio de diamante se usó en una demostración de Lockheed– el cristal de diamante podría no sufrir el mismo arrugamiento de pantalla antiestético que aparece donde las pantallas Galaxy Fold, Huawei Mate X y Motorola Razr se doblan por la mitad.

Khan dijo que Miraj Diamond Glass también podría cubrir el chasis de un teléfono plegable, por lo que es posible que los fabricantes no necesiten usar refuerzos de acero pesados y engorrosos dentro del dispositivo para soportar una pantalla superdelgada en la parte superior. El vidrio de diamante puede recubrir directamente la cerámica.

Akhan Semiconductor

El material también repele el agua y aceites superficiales sin necesidad de un recubrimiento oleofóbico adicional típico de materiales como el vidrio de Gorilla Glass, dice Khan. Además, el vidrio de diamante disipa el calor para mantener los teléfonos funcionando más frescos, lo que a su vez podría extender la vida útil de la batería de los dispositivos.

Y aquí está el factor decisivo: Khan dice que su compañía no cobrará más por un tratamiento con vidrio de diamante que Corning por Gorilla Glass. Khan no reveló los precios y Corning no respondió a una solicitud de comentarios al respecto.

Aún así, puede haber razones para que algunos fabricantes de teléfonos escojan plástico sobre vidrio. Los detractores señalan que el cristal de diamante y el cristal de zafiro, otra sustancia que se sabe que cubre las lentes de la cámara del iPhone, podría ser fuerte, pero también podría ser más frágil que el Gorilla Glass químicamente reforzado de Corning.

El plástico también se puede tratar, como el revestimiento duro que Motorola eligió para su Motorola Razr plegable.

"Cuando el vidrio falla, se rompe. Cuando el plástico falla, se raya", dijo Tom Gitzinger, director e ingeniero principal de innovación y arquitectura de Motorola, cuando fui a ver el Motorola Razr en Chicago antes de su lanzamiento oficial en noviembre.

Motorola adquirió experiencia trabajando con una capa superior de plástico endurecido para su material de cubierta Shattershield en teléfonos Motorola Droid anteriores, como el Moto Z2 Force de 2017, que se rompió, pero no se rompió, después de que lo tiré 28 veces.

Vidrio de diamante en 2021: ¿No lo habíamos escuchado antes?

Esta no es la primera vez que me siento frente a Khan en una habitación de hotel de Las Vegas. CES 2017 fue la primera vez que conocí a Miraj Diamond Glass. Hace tres años, Khan prometió con bastante firmeza que veríamos un teléfono protegido con vidrio de diamante para fines de ese año. En el CES 2018, retrasó la fecha hasta fines de 2019, pero afirmó que había un fabricante de teléfonos exclusivo ya interesado.

Ahora, a principios de 2020, Khan y yo nos volvimos a encontrar cara a cara, así que tuve que preguntarle ¿qué pasó con esas promesas? ¿Es real el vidrio de diamante y qué pasa con su aplicación en los teléfonos plegables?

El retraso tuvo dos razones, dijo. La calidad no estaba del todo allí, lo que hizo que la empresa volviera a ajustar el producto. Luego, la asociación exclusiva que había firmado fracasó.

"Han habido algunos cambios [...] y ciertos socios con los que estábamos trabajando ya no están, por lo que aún no hemos decidido cruzar la línea, pero 'todavía estamos trabajando con la gran mayoría de los fabricantes originales'", dijo Khan.

Producir suficiente vidrio de diamante para cubrir un gran volumen de teléfonos también es un verdadero desafío, pero Khan cree que ha encontrado una solución al problema trabajando con un sustrato de vidrio o subcapa que una fabricante ya ha ordenado, en lugar de intentarlo para recubrir un subconjunto más pequeño de vidrio o paneles de plástico en la casa.

"No pides 100, pides millones", dijo.

En cuanto al vidrio de diamante plegable, la compañía aún está muy lejos. Miraj Diamond Glass no estará listo para una demostración de vidrio flexible hasta la próxima generación.

Entonces, incluso si Akhan Semiconductors asegura un socio telefónico exclusivo para fines de 2020, e incluso si no vemos ese teléfono hasta 2021, una pantalla de cristal de diamante en un teléfono plegable podría seguir el rastro del vidrio flexible por años. Aun así, sería una prueba brillante de fuerza que, por mi parte, estoy ansiosa por ver.