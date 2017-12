César Salza / CNET

Desde Xiaomi hasta Apple, pasando por Samsung y LG, todas tienen algo en común: en el último año han decidido que el siguiente paso en la innovación de los teléfonos móviles debe ser el de la pantalla.

Algunos, como LG popularizaron el término "todo pantalla", mientras que Samsung apostó por "pantalla infinita". Lo cierto es que estos teléfonos casi sin bordes han tenido que hacer algunos sacrificios para lograr lucir el panel que hoy vemos. Echemos un vistazo a los teléfonos que tienen esta característica más populares del momento.

Agrandar Imagen CNET

iPhone X, sin bordes y con lengüeta

Apple le llama "Notch" a toda la parte superior del dispositivo y lo cierto es que es su sueña característica. La empresa dice que colocó allí sensores como el ambiental, de proximidad, la cámara infrarroja para el Face ID, bocina, micrófono y desde luego la cámara de 7 megapixeles frontal.

Esa lengüeta es la única cosa que impide que el iPhone X tenga realmente una apariencia más limpia en el frontal y que parezca no tener bordes. Podrías no estar de acuerdo, pero en nuestras pruebas la lengüeta si puede ser un problema y aquí viene el sacrificio después del beneficio de reducir los marcos: cuando estás viendo un video esa lengüeta interrumpe la acción.

A esto hay que sumar que algunas aplicaciones aún no se actualizan para el iPhone X, lo que produce dos posibilidades: en algunos casos se redimensionan, y eso hace que en la parte superior algunos elementos luzcan cortados y en otros aparecen con una barra negra superior e inferior terrible.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

LG G6 y LG V30, una solución elegante

Teléfonos como el LG G6 y el LG V30 también muestran el panel en su máximo esplendor y aunque no tienen lengüeta, sí mantienen una franja superior e inferior mínima pero que está presente. En el caso de esta empresa sudcoreana el sacrificio no ha sido tan grande en el diseño de los teléfonos.

El beneficio para los usuarios que desean utilizar aplicaciones no adaptadas ha sido cuando menos interesante, debido a que la interfaz de LG detecta cuando un app no está en proporción 18:9 e inmediatamente te da la opción de reescalarla en la parte inferior del panel, siempre y cuando sea posible.

En su menú de Ajustes LG también incorpora la opción de Escalado de Aplicaciones, que permite que decidas en que proporción quieres ver las apps que permiten reescalado. Cuando un app no lo permite, LG coloca bandas negras en la parte superior e inferior.

César Salza / CNET

Galaxy Note 8, reescalado invisible

En nuestras pruebas el Galaxy Note 8 ha sido capaz de reescalar la mayoría de aplicaciones sin problemas. Su pantalla trabaja con el formato 18.5:9, ligeramente superior al resto de pantallas, aunque eso no ha sido un problema.

Para gestionar la relación de aspecto, Samsung tiene un apartado en ajustes en donde encontramos la posibilidad de configurar la forma en la que veremos el app. Solo las aplicaciones que permiten el ajuste aparecerán en este apartado, otras son reescaladas de manera automática.

En apariencia el Note 8 es de los teléfonos que mejor ha resuelto el panel frontal para hacerlo lucir "infinito", dejando el sensor de huellas en la parte trasera.

César Salza / CNET

Menos marcos, más problemas

Mientras que eliminar marcos de las pantallas hace que los teléfonos se vean más bonitos, en plena etapa de transición —mientras que todos los apps se ajustan— esto solo trae problemas. Teléfonos importantes como el Pixel 2 XL tienen un accionar especial cuando un app no está en formato de 18:9: rellenan en la parte inferior con un borde negro, que se une al fondo de los botones virtuales de Android e intenta hacer que no se note este problema.

En general teléfonos como el Xiaomi Mi Mix 2 o incluso el Honor 7X intentan realizar un reescalado de las aplicaciones que no han sido optimizadas para el formato de 18:9, aunque en nuestra experiencia esto no siempre es positivo. Mientras que el primer teléfono no incorpora ninguna opción especial, el Honor 7X a través de EMUI 5.1 incorpora en Ajustes "Visualización de Pantalla Completa", en donde muestra una lista de apps que no están optimizadas y que mostrarán marcos negros en la parte superior e inferior.

Sin embargo en este teléfono el usuario tiene la opción de habilitar la pantalla completa de las apps manualmente, aunque esto podría crear un mal funcionamiento de la misma.

Captura de pantalla / CNET

Secretos del reescalado para ver videos a toda pantalla

Después de navegar un rato por YouTube hemos llegado a una conclusión: son muy pocos los videos grabados en la actualidad en formato de 18:9 que son publicados en esta plataforma. Esto ocasiona que aunque tengas un teléfono con pantalla "infinita" veas marcos negros de cada lado.

Para evitar esto, una solución en iOS y Android es "pellizcar" la pantalla de adentro hacia fuera o dar dos toques al centro de la pantalla mientras ves un video en YouTube —la función varía según el dispositivo. Esto generará que el video se ajuste a la pantalla completa, aunque en ocasiones esto puede hacer que veas el contenido estirado y raro.

Captura de pantalla / CNET

Cuando se trata de un video descargado en tu teléfono y que no ha sido grabado en formato de 18:9, antes de reproducirlo podrás buscar la opción para ajustarlo a la pantalla, como puedes ver en la foto esto es un problema, porque dependiendo de la resolución y formato del video, el reescalado puede no quedar muy bien.

Aplicaciones como Netflix o Amazon Prime Video se han ajustado correctamente a las pantallas del formato de moda, por lo que en ese apartado no tienes de qué preocuparte.

Sí, las pantallas sin marcos o biseles son la moda y lo seguirán siendo en 2018, pero de momento tenemos que esperar, por un lado, que todos los desarrolladores creen versiones en 18:9 y por otro que los creadores de contenidos para plataformas como YouTube publiquen sus videos en este formato.