LG

Finalmente, LG no presentó un teléfono flexible —ni si quiera un prototipo— en esta edición del Mobile World Congress. Sin embargo, la compañía coreana presentó un accesorio para su nuevo teléfono, el LG V50, el cual le añade características similares a las de un celular plegable.

El accesorio se llama simplemente Dual Screen para LG V50 y se trata de una especie de funda que incorpora una pantalla secundaria en la que podemos acoplar el dispositivo. Una vez que añadimos la funda al teléfono, ambas pantallas se sincronizan a la perfección funcionando como si fuera una única pantalla —aunque seguimos viendo una franja entre ambas.

La idea nos recuerda levemente al Axon M de ZTE, ya que a la hora de consumir contenido multimedia es inevitable que veamos esa franja a la mitad. Además, al añadir el accesorio el teléfono aumenta considerablemente de peso y grosor: la pantalla pesa 131 gramos y tiene 15.5 milímetros de ancho.

A pesar de estos detalles, la nueva Dual Screen le otorga al V50 nuevas funciones que sin ella no serían posibles. Por ejemplo, LG habla del Mirror Mode, un modo ideal para los selfies mediante el cual podemos ver nuestra apariencia antes de apretar el disparador.

Asimismo, LG nos explica del Modo Reflector, el cual ilumina por completo en tono blanco la pantalla para convertirla en un foco perfecto para los selfies en primer plano. La Dual Screen también hace las veces de Game Pad y con ella podremos jugar nuestros juegos móviles favoritos como si fuera un mando.

Respecto a su precio y disponibilidad, LG no ha confirmado nada más que no llegará a Estados Unidos y por el momento no se sabe si llegará a Europa. Lo mismo sucede con el precio, ya que por el momento no hay confirmación oficial sobre él.

Reproduciendo: Mira esto: Mobile World Congress 2019: ¡Llegamos a Barcelona!