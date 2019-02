La pantalla del Galaxy S10 en detalle: AMOLED dinámico, HDR10+ y más

James Martin/CNET

El teléfono Galaxy S10 de Samsung ya está aquí, y basta con enumerar sus geniales características —lector de huellas dactilares en la pantalla, carga inalámbrica de otros dispositivos, un conector para auriculares real— para que el corazón de todo fanático de los teléfonos se acelere.

En mi caso, lo que me atrae es la parte más grande y quizás menos cool del teléfono: su pantalla. Como ocurre con cada nuevo teléfono que presenta, Samsung está promocionando la pantalla del S10 como la mejor que ha fabricado hasta la fecha. Y para explicar sus funciones, este año utiliza más términos tecnológicos que nunca, cada cual más oscuro que el anterior.

Aún no he probado el teléfono ni he visto su pantalla en persona para compararla, pero como crítico de televisores (y propietario de un teléfono Samsung desde hace mucho) sí estoy familiarizado con estas palabrejas de moda.

Por eso, les presento una pequeña guía de referencia con algunos de estos términos que Samsung utiliza para describir el S10, y lo que significan. Los he ordenado de más a menos importantes, luego de leer esta reseña sobre la pantalla de Samsung (en inglés).

AMOLED Dinámico: Los teléfonos anteriores de Samsung usaban el término de marketing Super AMOLED, y hasta ahora no está claro exactamente por qué cambiaron a "Dinámico", más allá del hecho de que esta palabra forma parte del nombre de HDR (alto rango dinámico) y está presente también en el Mapeo Tonal Dinámico (ver más abajo), y además suena bien. AMOLED, por otra parte, es algo real: son las siglas en inglés de diodo orgánico de emisión de luz de matriz activa, y es uno de los dos tipos de pantalla que se utilizan hoy en los teléfonos; el otro es LCD. Por cierto, casi todas las pantallas de teléfonos OLED —es decir con diodos orgánicos de emisión de luz— son de matriz activa, así que las letras "AM" no son en realidad necesarias. De acuerdo con la mayoría de las mediciones de la calidad de la imagen, OLED es mejor que LCD, en parte porque puede lograr un tono de negro absoluto, lo que mejora el contraste.

Olvídate entonces de "Dinámico" y de "AM": lo importante es que la tecnología OLED de la pantalla del S10 es lo que más aporta a su calidad de imagen. Como ocurre también con los televisores.

1,200 nits de luminancia máxima: Las nits (también llamadas candelas por metro cuadrado) son una medida de intensidad lumínica, y 1,200 son realmente muchas en términos de brillo. Por ejemplo, los televisores LCD de gama alta pueden superar esa cantidad de nits, pero no los OLED. Sospecho que Samsung alcanza esa cifra solo por periodos cortos y en una porción muy pequeña de la pantalla, pero aun así es probable que el S10 sea el teléfono OLED más brillante fabricado hasta la fecha. Esta característica debe mejorar la experiencia con el video HDR y, algo muy importante en un teléfono, mejorar la visibilidad del dispositivo a pleno sol. Las recientes pantallas OLED de los teléfonos Samsung han sido muy buenas evitando los reflejos, otro factor importante al usarlos en lugares con mucha luz, y espero lo mismo del S10.

100 por ciento de volumen de color móvil en la gama de colores DCI-P3: Para lograr colores más realistas, el teléfono debe tener una amplia gama de colores. La gama de colores P3 es estándar para HDR (alto rango dinámico) y muchos televisores nuevos están cerca de abarcarla por completo: en mis pruebas, los modelos OLED de LG han llegado al 99 por ciento. Llegar al 100 por ciento de volumen de color significa cubrir esa gama en todos los niveles de brillo, algo que ni siquiera mido en un televisor. En mis pruebas visuales, las diferencias en el volumen de color sólo han sido visibles en los colores más extremos. Con una puntuación de "Diferencia de color apenas notoria de 0.4" en las pruebas de DisplayMate, espero que los colores del S10 sean extremadamente precisos y realistas en los modos de pantalla más exigentes.

Emisión de luz azul del 7 por ciento: Un exceso de luz azul de las pantallas puede mantenerte despierto —pues esta ordena al cerebro que deje de producir melatonina— e incluso puede contribuir a la ceguera según un informe. Samsung dice que la pantalla del S10 "reduce el porcentaje de luz azul proveniente de los paneles OLED de los teléfonos inteligentes del 12 al 7 por ciento, un umbral nunca antes alcanzado en el mercado. Además, la nueva pantalla OLED emite un 61 por ciento menos de luz azul que la mayoría de las pantallas LCD convencionales existentes en los teléfonos inteligentes de hoy". Tengo curiosidad por saber cómo puede hacerlo y a la vez mantener la gama de colores DCI-P3 al 100 por ciento. Samsung Display también espera llevar su tecnología de reducción de la luz azul a otras pantallas pequeñas, incluida una pantalla OLED de 15.8 pulgadas para computadora portátil.

James Martin/CNET

HDR10+: Este es el primer teléfono del mundo que es compatible con HDR10+, el tercer formato de alto rango dinámico más popular (en el mejor de los casos), promovido principalmente por el propio Samsung. El HDR para pantallas, que no debe confundirse con el HDR para fotografía, mejora la calidad de la imagen potenciando los puntos importantes para hacerlos más realistas, ampliando el color y más. El HDR10 Estándar y otro formato llamado Dolby Vision son los más difundidos, mientras que el HDR10+ hasta la fecha solo está disponible en el servicio de video Amazon Prime, específicamente en sus series originales. En mis comparaciones de televisores, a menudo ha sido difícil diferenciar entre los tres formatos.

Mapeo tonal dinámico: En televisores con HDR, el mapeo tonal se refiere a ajustar el video entrante para una mejor correspondencia con las capacidades de la pantalla. Al hacerlo de forma dinámica, un procesador de video analiza y ajusta la imagen escena por escena, lo que en teoría permite el mejor efecto HDR posible. La descripción de Samsung suena similar a la de los televisores con esta función, incluidos los modelos OLED de LG. Si activas el mapeo tonal dinámico, tendrás una imagen más impactante; si lo dejas desactivado, verás la imagen como pretendía el productor de contenido. Los puristas en temas de video normalmente dejan desactivada esta función.

Por lo que he leído, y considerando las anteriores pantallas de teléfonos de Samsung, la pantalla del S10 podría ser la mejor hasta la fecha. Espero poder verla en persona pronto y compararla con otros teléfonos en una evaluación detallada de CNET.

Reproduciendo: Mira esto: Samsung Galaxy S10 vs. S10 Plus, S10E, S10 5G: Estas...