¿Está fallando la pantalla de tu iPhone X? Apple la arreglará de forma gratuita

Cuando se lanzó el iPhone X el año pasado, marcó el comienzo de una nueva era para los teléfonos de Apple. La compañía se deshizo del botón de inicio, ofreció a cambio una nueva función de desbloqueo llamada Face ID y usó un tipo de pantalla más nuevo y más sofisticado llamado OLED parasu pantalla. Resulta que algunas de las nuevas pantallas que Apple ofreció en el iPhone X tenían una parte defectuosa que, cuando fallaba, hacía que la pantalla dejara de ser intermitente o que no respondiera al tacto. En una nota publicada el viernes en el sitio Web de Apple, la compañía también dijo que la pantalla puede incluso responder cuando no la estás tocando.

Si te ha pasado algo similar, Apple quiere que busques un agente autorizado, que hagas una cita en una Apple Store cercana o que contactes a los equipos técnicos de la compañía, quienes van a evaluar el teléfono. Apple dice que si un iPhone X cumple con los requisitos del programa de reparación, reemplazará la pantalla de forma gratuita.

Por lo general, Apple ofrece una manera fácil de identificar si puedes tener la pieza defectuosa, como con un rango de números de serie, aunque esta vez no fue así. La compañía tampoco ofreció más detalles sobre cuántos iPhones cree que pueden haber sido afectados, aunque sí dijo que no hay otros modelos de iPhone que sean parte del programa de reparación anunciado. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios de CNET el viernes por la noche.

Esta no es la primera vez que Apple ofrece un programa de reparación para sus teléfonos. En septiembre, la compañía dijo que un "porcentaje muy pequeño" de dispositivos iPhone 8 tenía placas defectuosas que les llevaron a reiniciarse inesperadamente, congelar la pantalla o no encenderla. Y en febrero, la compañía dijo que un pequeño porcentaje de dispositivos iPhone 7 contenía una parte defectuosa que haría que el teléfono le dijera a la gente que no había servicio celular cuando en realidad lo había.

Por separado, Apple dijo también el viernes que ofrecerá reparaciones para un número limitado de sus modelos de MacBook Pro de 13 pulgadas de nivel de entrada que se vendieron entre junio de 2017 y junio de 2018, que según la compañía podrían tener chips de almacenamiento defectuosos, conocidos como SSD.

En ese caso, Apple dice que la gente puede ingresar el número de serie de su computadora en una forma especial en su sitio Web para ver si califican. Si es así, la compañía insta a los usuarios a que revisen sus computadoras, ya que la parte defectuosa podría fallar y causar la pérdida de datos.

