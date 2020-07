Pandora Portable Power P3: Un cargador portátil muy completo para tu celular

Juan Garzón / CNET

Pandora Portable Power (P3) parece simplemente un adaptador para una computadora u otra dispositivo, pero en realidad es una batería portátil de 8,000mAh que se puede conectar directamente a un enchufe. Y, no solo ofrece carga a través de puertos USB-C y USB-A, sino también de manera inalámbrica.

En total, este cargador incluye una pantalla LED para mostrarte el estado de carga, un botón para encenderlo, una luz LED para mostrarte cuando está encendido, un puerto USB-C que proporciona carga rápida de hasta 18 vatios (18W), un puerto USB 3.0 regular (USB-A) con la misma capacidad y otro puerto USB regular que ofrece carga de 14.4 vatios (14.4W).

En el lado opuesto de todas estas conexiones e indicativos, el Pandora Portable Power (P3) tiene el conector para un enchufe regular y en la caja obtienes diferentes conectores de enchufe para poderlo utilizar sin problemas cuando estás de viaje. Además, el cargador portátil se puede cargar a través de su puerto USB-C.

En uno de los lados grandes encuentras un círculo de silicona que es el lugar donde se puede cargar el celular inalámbricamente, mientras que en el lado opuesto también tiene pequeños círculos que permiten que no se deslice cuando lo tienes sobre una mesa.

Algo sobresaliente aquí es que este cargador portátil ofrece una carga inalámbrica máxima de 10 vatios (10W), lo cual representa el doble de otros cargadores que he probado de su clase.

Juan Garzón / CNET

Inclusive, es posible poner de pie a esta batería gracias a que justo donde está el conector del enchufe cuenta con soporte. Lo malo, es que si quieres girarlo para colocar los puertos frente de ti y no arriba, la batería no se queda de pie de manera estable porque no tiene soportes en los lados opuestos.

Para todo lo que tiene, el cargador Pandora Portable Power (P3) no es muy grande ya que mide 82x83x28.8mm (justo el tamaño para poder colocar casi cualquier celular que quieras cargar inalámbricamente y que esté estable), pero se siente lógicamente pesado (260 gramos) a pesar de tener una construcción de plástico.

Juan Garzón / CNET

El cargador portátil te permite no solo cargar celulares, sino también tabletas como son los iPad y otros dispositivos similares. Inclusive, probé conectando dispositivos diferentes a cada uno de los puertos y el cargador inalámbrico y el Pandora Portable Power (P3) tuvo la capacidad de proporcionar carga a cada uno de ellos de manera simultánea.

Juan Garzón / CNET

Durante el tiempo que lo he probado, el cargador ha funcionado bien y sin duda es un gran candidato para estar en mi maleta para viajar o simplemente ir al trabajo -- ofrece suficiente versatilidad y carga.

Precio y disponibilidad

El cargador Pandora Portable Power (P3) tiene un precio sugerido de US$59, pero por tiempo limitado se puede comprar por US$39 y está disponible desde este 28 de julio. En un comienzo, el cargador se puede comprar en la página Web de la empresa.