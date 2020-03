Ahora sabemos que Palpatine era un clon en The Rise of Skywalker

Walt Disney Pictures

La película Star Wars: The Rise of Skywalker dejó muchas preguntas en el aire. En específico: ¿Cómo sobrevivió el Emperador en Return of the Jedi? Esos cabos sueltos, como la confesión de Finn a Rey de que él es sensible a la Fuerza , empiezan poco a poco a aclararse. Y ahora llega Disney con la novelización de The Rise of Skywalker.

Escrita por Rae Carson, autora de relatos para el llamado universo Star Wars, la novela explica que el espíritu del Emperador fue transferido a un clon de su cuerpo. En Return of the Jedi (1983), Darth Vader lanza a Palpatine la vacío luego de que el Emperador tortura a su hijo Luke Skywalker.

En el planeta Exegol donde Kylo Ren encuentra a Palpatine, en el inicio de The Rise of Skywalker, Kylo inspecciona todas las máquinas del lugar. Según el libro, él las reconoce por sus estudios de las Guerra de Clones:

"Todos los frascos estaban vacíos, excepto uno, cuyo líquido estaba casi agotado. Kylo miró más de cerca. También había visto este aparato antes, cuando estudió de niño las Guerras de Clones. El líquido que fluía hacia la pesadilla viviente que estaba ante él estaba librando una batalla perdida para mantener viva la carne podrida del Emperador".

Kylo Ren se da cuenta entonces que el cuerpo clonado alberga el "espíritu" del Emperador. Pero el cuerpo no durará mucho.

"¿Qué podrías darme?", preguntó Kylo. El Emperador Palpatine vivió, de alguna manera, y Kylo podía sentir en sus huesos que este cuerpo clonado protegió el espíritu real del Emperador. Sin embargo, era un recipiente imperfecto, incapaz de contener su inmenso poder. No podía durar mucho más".

El libro estará disponible en librerías a partir del 17 de marzo, pero algunos ejemplares se pusieron en venta este fin de semana en el "evento de cultura pop" C2E2 en Chicago y extractos del texto se colaron en Internet.