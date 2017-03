Palmer Luckey se va de Oculus, la compañía que cofundó

James Martin/CNET

Para Palmer Luckey, la realidad virtual en estos momentos podría ser mejor que la vida real.

El cofundador de la startup Oculus VR, adquirida por Facebook en 2014 por al menos US$2,000 millones, dejará la empresa que fundó este viernes, reportó UploadVR. A Luckey se le reconoce como el desarrollador del sistema de realidad virtual Oculus Rift, que salió a la venta en enero de 2016.

Luckey, quien a los 24 años de edad se le veía en público portando sandalias y camisas hawaianas, ha tenido un medio año tan atribulado que ha desaparecido del ojo público.

Todo comenzó durante la campaña presidencial en EE.UU. en septiembre cuando se reportó que Luckey había no sólo financiado un grupo de la extrema derecha que se oponía a Hillary Clinton sino que también tuiteó, bajo un seudónimo, en favor del grupo. Esto ocurrió apenas dos semanas antes de Oculus Connect 3, la conferencia para desarrolladores de la unidad de Facebook, y Luckey no apareció para supuestamente "no ser una distracción".

Sin embargo, el clavo en el ataúd que marcó el comienzo del fin de la presencia de Luckey como parte del equipo de Oculus se dio este febrero. Un jurado decidió que el joven desarrollador se había robado secretos comerciales y violado un acuerdo a la confidencialidad de la compañía ZeniMax. La unidad de Facebook ahora le debe a ZeniMax un total de US$500 millones. Facebook dijo que apelará la decisión.

Luckey comenzó a desarrollar el prototipo de las Rift a los 16 años y lanzó Oculus VR a los 19 años. No fue hasta después de una exitosa campaña en Kickstarter, que recaudó US$2.4 millones, que pudo financiar el prototipo. Después de dos años como una unidad de Facebook, y con su aporte, en marzo de 2016, Luckey viajó personalmente a Alaska a entregarle a un consumidor la primera unidad comercial de las Oculus Rift.

Pero cómo cambian las cosas en un año. Facebook desea hacer crecer la plataforma y vender más unidades. Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Facebook, contrató a Hugo Barra este enero para ejercer como el vicepresidente de realidad virtual en Facebook donde liderará los esfuerzos de Oculus. Esta semana se anunció que Michael Hillman, un ex ingeniero y diseñador de las computadoras Macs en Apple, dirigirá su unidad de hardware.

Estas nuevas caras, y también el que uno de los veteranos de Oculus VR, Brendan Iribe, renunció, o descendió de su puesto como presidente ejecutivo de Oculus VR en diciembre, sólo aumentaron las posibilidades de que Luckey también dejaría en algún momento de representar a la compañía que fundó.

En una declaración oficial, Oculus dijo que:

"Sinceramente nos hará falta Palmer. [Su] legado se extiende más allá de Oculus. Su espíritu de innovación impulsó el arranque de la revolución en la realidad virtual y ayudó a crear una industria. Apreciamos todo lo que hizo para Oculus y VR, y le deseamos lo mejor".