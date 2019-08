El Palm chiquitito ahora puede ser tuyo por US$5 mensuales

Angela Lang/CNET

El pequeño teléfono inteligente de Palm está a punto de ser aún más barato.

La operadora US Mobile dijo el viernes que ahora ofrece nuevos planes de servicio para usar el celular Palm desbloqueado en su red, que funciona con Verizon y T-Mobile. Los planes empiezan en US$5 mensuales —por un número ilimitado de llamadas, textos y datos— y puede subir hasta US$30 mensuales.

"Si usas Palm como un teléfono secundario para el gimnasio o para salir a correr por las mañanas, por US$5 mensuales, este plan es perfecto", dijo en un comunicado el cofundador de Palm, Howard Nuk.

US Mobile ofrece cobertura nacional 4G LTE usando la red de T-Mobile para su servicio GSM LTE y la de Verizon para su servicio Super LTE. Puedes revisar su cobertura en este mapa para ver si ofrece el servicio en donde vives.

El teléfono Palm de US$350 hizo su debut en noviembre de 2018, como un dispositivo extra que puede manejar tus llamadas y textos y algunas otras funciones —pero solo como un accesorio para otro teléfono Verizon. Esa distonción generó cantidad de bromas sobre que el Palm era un teléfono para tu teléfono. En abril, Palm lanzó una nueva versión capaz de funcionar como un teléfono Android en sí mismo, y en junio presentó su teléfono independiente desbloqueado que funciona con la mayoría de las operadoras telefónicas en Estados Unidos, incluyendo AT&T, T-Mobile y MetroPCS. Es de llamar la atención que el teléfono 4G desbloqueado no funciona en Sprint ni otras redes CDMA.

El teléfono Palm desbloqueado es lo que los clientes de US Mobile pueden usar. No se puede vincular como dispositivo complementario al número principal —eso es aún exclusivo para Verizon—, pero puedes pagar un plan de datos bajos con US Mobile y llevar el dispositivo con su propio número. O bien, puedes optar por un plan superior y usar el Palm como tu teléfono principal.

Además de revelar el plan con US Mobile el viernes, Palm también dijo que su dispositivo desbloqueado será enviado a sus compradores. La gente que ha comprado por adelantado el teléfono desde mediados de junio empezará a recibir su celular a partir de la semana entrante.

El plan Palm Light en US Mobile ofrece 60 minutos de llamadas, 200 mensajes de texto y 200MB de datos. cuesta US$5 mesnuales si te suscribes al plan anual. Si optas por un plan de tres meses, costará US$6 mensuales. Un plan de renovación mensual costará US$7.50.

US Mobile también ofrece otros planes con mayores costos y más beneficios para usar el teléfono Palm. En comparación, si utilizas el teléfono Palm con el servicio de Verizon, pagarías típicamente US$40 por activación, más US$10 mensuales para usarlo como dispositivo complementario. Para usarlo como teléfono independiente, los costos del servicio varían entre US$35 y US$55 mensuales.