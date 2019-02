Captura de pantalla por Morgan Little/CNET

¿Recuerdas las páginas Web de la década de 1990? ¡Textos con los colores del arcoiris! ¡Luces parpadeantes! ¡Textos que parpadean escritos con la fuente tipográfica Comic Sans! ¡Contador de visitas y bebés que bailan! De seguro revivirás esa década cuando visites la página Web oficial de Marvel para la película Captain Marvel.

La película, que cuenta la historia de Carol Danvers y su alter ego con súper poderes, está ambientada en la década de 1990, en parte porque Marvel nunca había intentado algo así. "Nos permite jugar en un área que nunca habíamos explorado antes, y esto es apelar al género de las películas de acción de los años 90, lo que resultó muy divertido", explicó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, al diario Toronto Sun.

La página Web recrea perfectamente el aspecto de muchos sitios de Internet de esa pasada década. Navega y juega "Adivina el plan de los Skrulls". Está atento a si aparece la anciana pasajera del autobús del primer tráiler a ver si alcanzas a darle un puñetazo. Lee el libro de visitas -- típico de los años 90 -- pues está lleno de menciones propias de esa década como bebés que bailan, el efecto Y2K y la frase "All your base are belong to us" (oscura referencia a un videojuego de Sega).

¡Hay incluso un cameo de Stan Lee oculto en el montículo de negro en la parte inferior de la página Web! Para encontrarlo, gira el cursor en círculos por cinco centímetros aproximadamente en la parte inferior de la página Web y Stan Lee aparecerá en todo su esplendor.

Marvel/Captura de pantalla por CNET

Captain Marvel está protagonizada por Brie Larson, Jude Law y Samuel L. Jackson. Su estreno en cines es el 8 de marzo.

