Pagar con Apple Pay: ¿Cómo encontrar tiendas que lo acepten?

Angela Lang/CNET

Ya configuraste Apple Pay en tu iPhone, y ahora quieres olvidarte la billetera o el monedero en casa pero... ¿y si no aceptan pagar con Apple Pay?

No sé si esto te ha pasado, pero una vez que configuras tus tarjetas en Apple Pay, es fácil querer salir sin tus tarjetas de crédito, a veces por pereza, y a veces porque queremos sentirnos más digitales. Lo cierto es que en alguna ocasión he hecho el pedido, y justo cuando voy a pagar me han dicho "no aceptamos Apple Pay".

Aunque cada vez hay más locales que aceptan este formato de pago, lo cierto es que esto podría pasar, para ahorrarte el mal trago, te damos un truco para que puedas olvidarte de esta preocupación.

¿Cómo saber si aceptan Apple Pay?

Pues bien, es muy simple. Si estás en tu celular, te das cuentas de que olvidaste la cartera, y estás tentado o tentada a tomarte un café en esa cafeteria que te encanta, no te preocupes. Abre Apple Maps, busca ese lugar al que quieres ir, y a continuación toca en la ficha que te desplegará el mapa.

Una vez que despliegas la ficha hacia arriba, navega por la información del local, a veces parece que no es importante pero hay un apartado llamado "Información útil" que te indica qué tipo de pagos recibe este local.

Captura de pantalla / César Salza

Solo si el apartado indica "Acepta Apple Pay", puedes estar seguro de que el servicio está disponible. Sino dice nada, significa que Apple no tiene suficiente información. En algunas ocasiones encontrarás que indica que "Solo acepta tarjetas de crédito", lo que en ocasiones responde a que el local no permite pagos mediante NFC, ni con el móvil ni con tarjetas de contacto.

Captura de pantalla / César Salza

Desde Apple Maps para tu computadora también puedes obtener la misma información. Solo debes buscar el restaurante, y pinchar sobre el botón de información junto al mismo, y deslizar para encontrar si posee o no servicio de Apple Pay.

Aquí puedes echar un vistazo a tutoriales de tecnología relacionados con productos de Apple, por si tienes más dudas que te podamos resolver.