Este juguete Pac-Man Tamagotchi te hará recordar tu infancia con nostalgia

Bandai America

En una combinación nostálgica, Bandai America está lanzando un dispositivo Pac-Man Tamagotchi para celebrar el 40 aniversario del icónico juego.

El nuevo dispositivo te permite criar y cuidar de tu Tamagotchi con la ayuda de Pac-Man, quien defenderá a tu Tamagotchi de fantasmas. En los gráficos originales del dispositivo puedes ver cómo tu Tamagotchi crece y madura para convertirse en uno de los siete personajes adultos que puede jugar dos minijuegos: Pac Game y Catch Game.

Los nuevos dispositivos Pac-man Tamagotchi están disponibles a la preventa este jueves 23 de enero y llegarán a las tiendas el 15 de marzo por US$20.

Bandai America

Aunque los juguetitos Tamagotchi ya no están colgados de las mochilas de todo el mundo, los dispositivos de Bandai han estado rondando entre nosotros por más de 20 años. Los dispositivos Tamagotchi On, lanzados en 2019, tiene pantallas retroiluminadas y nuevas funciones (algo que no poseían sus ancestros de los años 90), además de que se pueden criar y nutrir a través de apps móviles o consolas como la Nintendo DS. Los juguetes siguen teniendo el diseño minimalista de tres botones.

Si te perdiste de esta loca moda en los años 90, la meta del juego es mantener viva a esta mascota virtual, o sea el Tamagotchi, desde que es un huevo hasta la etapa adulta. Las fases de crecimiento dependen de cuán bien cuides a la mascota, o sea, mientras mejor la cuides, ésta será más inteligente, feliz e independiente.