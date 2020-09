La Luna se está oxidando — y es culpa de la Tierra

Disney

La Luna quizá no debería tener óxido.

El óxido de acero requiere tanto de oxígeno como de agua para formarse de manera natural. Por lo que pensarías que la Luna — un cuerpo celestial mayormente seco y desprovisto de oxígeno, no tendría ninguna clase de óxido. Pero resulta que lo tiene, y los científicos están tratando de descifrar el porqué.

Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances tomó datos del orbitador indio Chandrayaan-1 y descubrió que la roca que se encuentra en los polos de la Luna tiene una composición distinta al compararse con las rocas de otras regiones de la Luna. Shuai Li, autor principal del estudio, descubrió la presencia de hermatita, un óxido de hierro común.

Li contactó a los científicos del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA (JPL) para confirmar su hallazgo.

"En primera instancia, no me lo creía. No debería existir basado en las condiciones presentes en la Luna", dijo Abigail Fraeman, una de las científicas de JPL que Li contactó. "Pero desde que descubrimos agua en la Luna, la gente ha estado especulando de que debe haber una variedad más amplia de minerales de lo que creíamos, si el agua ha reaccionado con las rocas".

Entonces, ¿por qué hay óxido en la Luna? Hay una serie de factores, y uno de ellos es la Tierra.

Para empezar, el agua existe en la Luna en pequeñas cantidades. El hielo está presente en los cráteres lunares, pero el agua líquida está presente en el lado oscuro de la Luna, muy lejos de donde está presente el óxido. La teoría actual postula que partículas de polvo que frecuentemente chocan contra la Luna ayudan a soltar moléculas de agua, mezclándolas con el hierro que se encuentra en la superficie lunar.

Y luego está la parte del oxígeno, y es aquí donde la Tierra juega un papel.

Gracias al hecho de que está muy cerca de la Tierra, la Luna alberga una pequeña cantidad de oxígeno, el cual viaja desde la atmósfera alta de la Tierra hasta nuestro satélite natural. Li encontró que el lado de la Luna que encara la Tierra tiene más óxido que las áreas que no encaran la Tierra.

El investigador cree que este proceso ha estado ocurriendo en la Luna durante miles de millones de años. Por eso, Luna, acepta nuestras disculpas terrícolas.