​'Overwatch' alcanza los 25 millones de jugadores registrados

Overwatch, el juego estilo shooter de Blizzard, acaba de alcanzar los 25 millones de jugadores registrados, según la propia empresa, que dio a conocer el dato a través de su cuenta oficial de Twitter.

El videojuego, elegido el mejor de 2016 en los Game Awards, ya había marcado el récord de 20 millones de jugadores registrados en octubre, lo que según The Verge le ha convertido ya en el más popular de todos los tiempos.

El nuevo dato significa que el videojuego ha logrado crecer un 25 por ciento su base de suscriptores en PC y consolas en apenas tres meses. Blizzard no ha explicado si el número de jugadores se refiere a suscripciones mensuales, ventas o alguna otra métrica, sin embargo, el crecimiento es de los más importantes que ha experimentado la industria del videojuego.

Overwatch tiene un precio de US$40 para PCs y US$60 para consolas, ese es el motivo adicional que hace que el dato sea sorprendente. The Verge destaca que solo videojuegos del estilo League of Legends ganan esa legión de seguidores tan rápido, y eso se debe a que su descarga y puesta en marcha es gratuita.

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!



The fight for the future isn't over yet, though... Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB