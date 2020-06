Over the Moon: La nueva película de animación de Netflix tiene tráiler

Netflix

Over the Moon es la nueva apuesta de Netflix por el cine de animación y musical para todos los públicos y con un sabor casi Walt Disney. Basada en una popular leyenda china, Over the Moon nos cuenta la historia de Fei Fei (Cathy Ang), una niña amante de la ciencia que decide construir un cohete para demostrar la existencia de Chang'e, la diosa de la Luna.

Aquí está el tráiler que Netflix ha lanzado este 23 de junio.

La película está producida por Netflix junto al estudio de animación chino Pearl Studio. Glen Keane, ilustrador, diseñador de personajes y supervisor de animación en títulos clásicos de Walt Disney como The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas o Tangled, dirige esta película.

"He animado esta película desde el punto de vista del descubrimiento", explicó el cineasta y veterano artista en una conferencia de prensa virtual celebrada el pasado 18 de junio. Keane añadió que en uno de los viajes del equipo de producción a China para documentarse, se dio cuenta de la importancia de la mesa para las comidas en esa cultura. "La vida gira en torno a la mesa. Y eso se convirtió en los postes de nuestra película de principio a fin. La idea de una mesa circular que simboliza el círculo de la vida".

Netflix

La película cuenta con un reparto de voces nutrido a base de actores asiáticos conocidos en la gran y pequeña pantalla, como Sandra Oh y John Cho. Pero también incluye veteranas del género musical en Broadway como Ruthie Ann Miles o Phillipa Soo. "Lo que me gusta resaltar ahora mismo es que en esta pantalla de Zoom todo lo que veo son predominantemente caras asiáticas", explicó Oh en la misma rueda de prensa virtual sobre el reparto y equipo artístico de Over the Moon. "John [Cho] y yo hemos sido los únicos actores asiáticos en lo que estábamos haciendo [durante mucho tiempo]. Esto es una nueva experiencia".

Cho estuvo de acuerdo con su compañera de reparto, haciendo hincapié en la importancia de que una historia tan específica como esta se esté produciendo en estos momentos. "Siempre me va a interesar hacer algo que esté centrado en la cultura asiática", explicó el intérprete de Star Trek. "Pero es difícil encontrar cosas que no representen a la cultura asiática como algo donde la dinámica familiar sea opresiva o un caso de vergüenza o con mucha devoción filial. Esta historia es sobre una familia asiática basada en el amor".

Netflix

Rememorando a la guionista Audrey Wells

El equipo de la película no quiso dejar de mencionar a la guionista de esta historia, Audrey Wells (The Hate U Give, Under the Tuscan Sun), que falleció de cáncer en octubre de 2018. "Después de llevar un año trabajando en el proyecto, Audrey me contó que estaba enferma y que no sabía cuánto tiempo le quedaba", dijo la productora de la película Peilin Chou, que describió a Wells como el corazón y alma de esta película. "Me dijo que había escrito la película como una carta de amor para su hija y para su marido con un mensaje maravilloso sobre lo que pasa cuando pierdes a alguien. El amor que compartes con ellos dura para siempre".

Oh, que ha trabajado en cuatro películas de Wells (Guinevere, The Princess Diaries, Under the Tuscan Sun y esta), confesó haber tenido reparos iniciales sobre su participación en Over the Moon por su vinculación con la guionista. Gennie Rim, otra de las productoras de esta historia, siguió a Oh hasta su coche durante un acto de conmemoración para Wells organizado por el Sindicato de Guionistas e insistió para que la actriz formara parte del proyecto. "Sabía que [Audrey] estaba enferma", explicó Oh visiblemente emocionada. "Por muchos motivos era difícil leer [el guión]. Cuando finalmente lo leí, un poco fue como si Audrey me estuviera dando una bofetada y diciendo: 'Tienes que hacerlo. Hiciste mi primera película, tienes que hacer la última'".

"Audrey decía que todo lo que escribía era sobre el proceso de curación. El viaje en el que se embarca Fei Fei para conocer a Chang'e realmente es sobre su curación y la de Chang'e", añadió Keane, explicando que entre los temas de esta película se encuentra la idea de aceptar los cambios, no huir de ellos y estar abierto a amar a alguien nuevo.

Está previsto que Over the Moon se estrene en Netflix este otoño.